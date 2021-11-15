مرسيدس غير واثقة من أن استراتيجية التوقف الوحيد كانت لتنجح في البرازيل

شق لويس هاميلتون طريقه من المركز العاشر على شبكة انطلاق السباق ومن ثم خطف الصدارة لينهي أولاً أمام غريمه في معركة اللقب ماكس فيرشتابن، مخفضاً الفارق بينهما ضمن الترتيب العام إلى 14 نقطة.

وكان فيرشتابن قد دخل منصة الصيانة مبكراً بعد 13 لفة فقط على إطارات "هارد" لمحاولة منع هاميلتون من الدخول قبله وكسب أفضلية "أندركت".

لكن مرسيدس سرعان ما ردت لينجح هاميلتون بالتجاوز وكسب المركز على المسار.

وتم إدخال بوتاس لوقفة ثانية مبكرة كذلك، بعد لفة من دخول فيرشتابن، حيث سُمع وهو يتكلم مع فريقه عبر اللاسلكي: "أعتقد أننا أهدرنا فرصة سهلة لتحقيق الثنائية"، حيث حقق الفنلندي المركز الثالث وبفارق ثلاث ثوانٍ خلف سائق ريد بُل.

وبعد السباق، قال: "كان لدي شعور، لأن وقفتي الأولى كانت متأخرة للغاية، أنه بوسعنا إكمال السباق بتوقف وحيد".

وأكمل: "لذا، ما زلت أعتقد أنه كان بوسعنا ذلك، تحقيق المركز الثاني مع وتوقف وحيد. لكن سيكون علينا النظر والبحث في ذلك".

لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس أكد أنه غير واثق من قدرة بوتاس في الحفاظ على المركز الثاني بتوقف وحيد، مشيراً إلى أهمية تغطية سيرجيو بيريز زميل فيرشتابن، ومنعه من التقدم للمركز الثالث.

فقال: "لست واثقاً من أننا كنا قادرين على إكمال السباق بتوقف وحيد".

وأكمل: "ربما. لكن كانت هناك مخاطرة في خسارة المركز الثالث لصالح بيريز. أعتقد أن الفارق كان هامشياً بينهما، لكننا لم نكن نرغب بالمخاطرة في خسارة المركز لصالح بيريز".

من جهته، أكد أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن الفريق "تكلم في الأمر" وكان يقيّم فكرة التوقف الواحد، لكنه لم يكن يرغب بتعريض مركز بوتاس على منصة التتويج للخطر.

فقال: "شعر فالتيري أن الاستراتيجية كانت لتنجح. لكن المشكلة في أنه وعند المغامرة بشكل خاطئ، فقد يتسبب ذلك بخسارة فالتيري لمنصة التتويج".

وأكمل: "بالنسبة إلى لويس، عندما نفكر في إمكانية هزيمة ماكس بنفس الاستراتيجية، فذلك لأننا شعرنا أن السيارة تمتلك الوتيرة لذلك".

وتابع: "تمّت مناقشة خيار اعتماد استراتيجية مختلفة مع فالتيري، لكن ذلك الخيار لم يكن جذاباً بما يكفي، نظراً للخطورة التي يتضمنها".

واختتم: "بالنظر إلى تراجع وتيرة ماكس على إطارات ’هارد’، وتعرضُنا لنفس الأمر كان ليعقد من كل شيء".

يشار إلى أن منصة التتويج التي حققها بوتاس، ساعدت مرسيدس على توسيع فارق الصدارة ضمن ترتيب بطولة المصنعين إلى 11 نقطة أمام ريد بُل.