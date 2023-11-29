مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل

عانت العلامة الألمانية من موسم صعب في 2023، ورغم تحقيق مركز الوصافة لكنها لم تكن نداً لفريق ريد بُل.

وأدرك الفريق مبكراً أنه يسير في الاتجاه الخاطئ لناحية تصميم السيارة، ورغم إدخال تغييرات كبيرة في موناكو، لكنها لم تكن كافية لدفعه إلى الصدارة.

وأكدت السهام الفضية أنها ستتجه صوب تصميم جديد في 2024، لكن مدير الفريق توتو وولف كشف الآن مقدار التغيير الذي ستشهده سيارة الموسم المقبل.

فقال: "سيتم تغيير المبدأ التصميمي. سنبتعد تماماً عن التصميم الحالي، لناحية الهيكل وتوزيع الوزن وانسيابية الهواء".

وأكمل: "حرفياً، سنقوم بتغيير كل مكون، لأن هذا فقط ما سيمنحنا فرصة المنافسة".

وتابع: "قد يؤدي ذلك بنا إلى طريق خاطئ. لكن بين عدم تحقيق الكسب الذي نتوقعه، أو اللحاق بفرق الصدارة والتقدم للأمام، كل شيء ممكن".

وحين سُئِل إن كان هناك نوع من التفاؤل حيال التصميم الجديد بما يكفي لدفع مرسيدس إلى معركة المقدمة، أجاب وولف: "لم أشعر في حياتي بالتفاؤل تجاه أي شيء على الإطلاق".

وأكمل: "قد يبدو ذلك توقعاً غير إيجابي، لكنني أحمي نفسي من التوقعات المرتفعة، وأواصل العمل. أعتقد أن العمل دائماً غير كافٍ. لهذا السبب نحنا هنا في موقعنا الحالي. حققنا المركز الثاني لكننا خسرنا المركز الأول".

وأكد وولف أن هناك الكثير من العمل ينتظر الفريق رغم تحقيق مركز الوصافة.

فقال: "ينتظرنا جبلٌ من العمل للحاق بفريق ريد بُل".

وأضاف: "ليس لدي أي شك بأن مكلارين ستكون ضمن المنافسة الموسم المقبل، ربما أستون مارتن كذلك".

واختتم: "علينا ألا نترك أي تفصيل دون دراسة. ورغم قساوة اكتفائنا بالمركز الثاني لكنه كذلك مركز جيد وفرصة جيدة للعودة بقوة للمنافسة بين النجوم".