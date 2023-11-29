مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل
كشفت مرسيدس بأنها تعمل تقريباً على تغيير "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد، وذلك ضمن سعيها للعودة إلى سكة الانتصارات.
عانت العلامة الألمانية من موسم صعب في 2023، ورغم تحقيق مركز الوصافة لكنها لم تكن نداً لفريق ريد بُل.
وأدرك الفريق مبكراً أنه يسير في الاتجاه الخاطئ لناحية تصميم السيارة، ورغم إدخال تغييرات كبيرة في موناكو، لكنها لم تكن كافية لدفعه إلى الصدارة.
وأكدت السهام الفضية أنها ستتجه صوب تصميم جديد في 2024، لكن مدير الفريق توتو وولف كشف الآن مقدار التغيير الذي ستشهده سيارة الموسم المقبل.
فقال: "سيتم تغيير المبدأ التصميمي. سنبتعد تماماً عن التصميم الحالي، لناحية الهيكل وتوزيع الوزن وانسيابية الهواء".
وأكمل: "حرفياً، سنقوم بتغيير كل مكون، لأن هذا فقط ما سيمنحنا فرصة المنافسة".
وتابع: "قد يؤدي ذلك بنا إلى طريق خاطئ. لكن بين عدم تحقيق الكسب الذي نتوقعه، أو اللحاق بفرق الصدارة والتقدم للأمام، كل شيء ممكن".
وحين سُئِل إن كان هناك نوع من التفاؤل حيال التصميم الجديد بما يكفي لدفع مرسيدس إلى معركة المقدمة، أجاب وولف: "لم أشعر في حياتي بالتفاؤل تجاه أي شيء على الإطلاق".
وأكمل: "قد يبدو ذلك توقعاً غير إيجابي، لكنني أحمي نفسي من التوقعات المرتفعة، وأواصل العمل. أعتقد أن العمل دائماً غير كافٍ. لهذا السبب نحنا هنا في موقعنا الحالي. حققنا المركز الثاني لكننا خسرنا المركز الأول".
وأكد وولف أن هناك الكثير من العمل ينتظر الفريق رغم تحقيق مركز الوصافة.
فقال: "ينتظرنا جبلٌ من العمل للحاق بفريق ريد بُل".
وأضاف: "ليس لدي أي شك بأن مكلارين ستكون ضمن المنافسة الموسم المقبل، ربما أستون مارتن كذلك".
واختتم: "علينا ألا نترك أي تفصيل دون دراسة. ورغم قساوة اكتفائنا بالمركز الثاني لكنه كذلك مركز جيد وفرصة جيدة للعودة بقوة للمنافسة بين النجوم".
أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة
أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة
هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس
هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس هاميلتون قلق من وتيرة ريد بُل المذهلة "رغم أنها لم تلمس السيارة" منذ أغسطس
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل
مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل مرسيدس غيّرت "جميع مكونات" سيارة موسم 2024 المقبل
ويليامز تكشف وجهة نظرها حيال مستقبل سارجانت
ويليامز تكشف وجهة نظرها حيال مستقبل سارجانت ويليامز تكشف وجهة نظرها حيال مستقبل سارجانت
ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023
ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023 ساينز: السباقان الأخيران بمثابة "لطخة سوداء" لموسم 2023
أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة
أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة أوكون يتصدر تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي وراسل يتعرض لحادثة
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.