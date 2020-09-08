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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس: غياب إمكانية تغيير ضبط المحرك أثّر علينا في مونزا

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مرسيدس: غياب إمكانية تغيير ضبط المحرك أثّر علينا في مونزا

أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس إلى أن قرار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بحظر تغيير ضبط المحرك، قد أثر على سائقيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس في سباق مونزا.

كانت إيطاليا أول جولة للفورمولا واحد بعد قرار "فيا" حظر تغيير ضبط المحرك خلال التصفيات والسباق، ما أجبر الفرق على اتباع ضبط واحد طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ولم يؤثر ذلك على قدرة مرسيدس في الهيمنة خلال التصفيات حيث حجزت صف الانطلاق الأول، لكنها تأثرت وبشكل كبير عندما تراجع سائقاها وحاولا استعادة المراكز.

ومع انطلاقته الضعيفة ومعاناته مع السيارة، اكتفى بوتاس بالمركز الخامس، بينما اضطر هاميلتون حامل اللقب والمتصدّر خلال القسم الأول للسباق، إلى التراجع لينهي سابعاً وذلك بعد عقوبة التوقف في خط الحظائر التي تلقاها.

وبالرغم من أن السائقين كانا قادرين على تعديل بعض الأمور يدوياً وخلال فترات محددة لإكمال التجاوزات، لكنهما أُجبِرا على البقاء ضمن الضبط نفسه للمحرك، ما أثّر على قدرتهما في المنافسة لاستعادة المراكز التي خسراها.

حيث قال وولف: "لطالما قلنا ذلك، تطبيق وضع واحد كامل السباق يعني أنك لن تتمكن من الحصول على دفعة طاقة إضافية لإكمال التجاوز".

وأكمل: "لا تحصل على ضبط الطاقة المرتفع الذي قد تستعمله أو لا خلال التجاوز، وذلك الأمر يؤثر على جميع الفرق".

وتابع: "أعتقد أن السباق كان نتيجة لهذا الوضع".

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بالمقابل، أثنى وولف على تعافي هاميلتون "الجيد للغاية" بالرغم من قانون منع تغيير ضبط المحرك، وذلك بعد أن نجح البريطانيّ بالتقدم من المركز الـ 17 إلى السابع.

"من الصعب التجاوز في مونزا، خاصة بعد القانون الجديد، لا يمكنك رفع قوة المحرك من أجل التجاوز أو الدفاع عن مركزك" قال وولف.

وتابع: "من الجيد للغاية التعافي إلى المركز السابع. لكن من الواضح أن ذلك يُعتبر بمثابة الخسارة له وللفريق".

من جهته، أوضح هاميلتون أن هذا القانون لن يؤدي إلا إلى قلة التجاوزات في السباقات، بشكل مماثل لما حصل في مونزا.

فقال: "الأمر أسوأ خلال السباقات، لأنه في السابق كان بوسعك التبديل بين أوضاع ضبط المحرك كي تتمكن من استخراج طاقة إضافية".

وأكمل: "كان من الممتع إدارة ذلك، وكذلك إدارة كيفية استعمال الطاقة المتاحة للتجاوزات. لذا، ربما سنشهد تجاوزات أقل خلال السباقات".

يشار إلى أن بوتاس كشف عن معاناته لبعض الاضطرابات خلال السباق زادت من معاناته مع الانطلاقة البطيئة في مونزا.

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