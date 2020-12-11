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مرسيدس على استعداد لمنح غروجان تجارب خاصة لتوديع الفورمولا واحد

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مرسيدس على استعداد لمنح غروجان تجارب خاصة لتوديع الفورمولا واحد

أعربت مرسيدس عن استعدادها لمنح رومان غروجان تجارب خاصة لتوديع الفورمولا واحد إذا لم تتسنَّ له فرصة المشاركة في الجولة الختامية للموسم في أبوظبي الأسبوع القادم.

يتعافى غروجان حالياً من الإصابات التي تعرض لها خلال حادثه المروّع خلال اللفة الافتتاحية لسباق جائزة البحرين الكبرى، حيث نجا من الاصطدام بالحواجز المعدنية على سرعة 137 ميل في الساعة واندلاع النيران بقمرة القيادة.

وتمّ استبعاد سائق هاس من المشاركة في جائزة الصخير الكبرى جرّاء الحروق التي أصابت يديه، لكنّه كان تطلع للعودة والمشاركة في سباق أبوظبي، حيث تأكدت بالفعل مغادرته لفريق هاس مع نهاية الموسم الحالي.

ولكن في صورة عجزه عن المشاركة على حلبة مرسى ياس، أوضح غروجان بالفعل بأنّه لا يريد أن يكون ذلك الحادث آخر شيء قام به في الفورمولا واحد، قائلاً بأنّه يودّ المشاركة في تجارب خاصة بمجرّد تعافيه بالكامل.

"لن أخاطر بخسارة السبابة والابهام في يدي اليسرى إلى الأبد فقط للتواجد في أبوظبي" قال غروجان.

وأضاف: "سيكون من الرائع لو تمكنت من المشاركة في أبوظبي. إذا لم يحصل ذلك، فسأتّصل بجميع فرق الفورمولا واحد كي أعرف إذا كان أحدها على استعداد لمنحي تجارب خاصة في شهر يناير/كانون الثاني أو شيء من هذا القبيل، كي أعود مجدداً لقيادة السيارة لـ 10 أو 15 لفة".

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وكانت مرسيدس أوّل فريق يُعرب عن استعداده لتحقيق رغبة غروجان بالمشاركة في تجارب خاصة.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك، أكّد مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّه سيكون سعيداً بتحقيق ذلك.

حيث قال: "إذا كان مسموحاً لنا القيام بهذا، ولم يقم أيّ من الفرق التي سابق لأجلها بمنحه هذه الفرصة، فسنفعل ذلك".

أيّ تجارب خاصة لغروجان ستُقام على الأرجح باستخدام سيارة قديمة تعود لموسمَين، ويعني ذلك بأنّه في وسعه نظرياً قيادة سيارة مرسيدس "دبيلو10" التي فازت باللقب الموسم الماضي، في صورة إقامة التجارب العام القادم.

ولم يؤكد الفريق الحالي لغروجان، هاس، عمّا إذا كان سيمنحه فرصة المشاركة في تجارب خاصة. كما شارك الفرنسي في السابق مع رينو مع فريقها المُصنِّع في 2009 وخلال الفترة التي حملت فيها اسم لوتس بين 2012 و2015.

وتواجد غروجان في بادوك الفورمولا واحد خلال الأيام الماضية وتحدّث بشكل عاطفي حول الحادث يوم الجمعة. ليتمّ على إثرها إعفاؤه من أيّ واجبات إعلامية فيما تبقى من عطلة نهاية الأسبوع كي يتسنّى له التركيز على التعافي بالكامل.

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