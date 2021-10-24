مرسيدس عدّلت سيارتَيها لتفادي "مجزرة" على مطبّات حلبة أوستن الحادة

على إثر مخاوف درّاجي الموتو جي بي حيال مطبّات الحلبة بعد تسابقهم عليها مطلع الشهر الجاري، قال بوبي إبستاين مدير الحلبة أنّ المطبّات لن تُمثّل مشكلة على سيارات الفورمولا واحد.

لكنّ وولف قال أنّه تعيّن على فريقه اتّخاذ بعض التدابير لتفادي "مجزرة" على سيارتَيه بعد احتكاك أرضيّتيهما بالمطبّات العنيفة على الحلبة خلال التجارب الحرّة.

وسارت الأمور على نحوٍ مماثلٍ مع غريمتها ريد بُل التي اكتشفت وجود شرخٍ في الجناح الخلفي لسيارة ماكس فيرشتابن.

وبعد حصولها على موافقة "فيا"، أقدمت الحظيرة النمساويّة على تعزيز مكوّنات سيارتَيها قبيل تصفيات السبت.

وقال وولف: "كانت أرضيّة السيارة تحتكّ بقوّة بالمسار، وكسر ذلك السيارة".

وأضاف: "لذا أقدمنا على بعض الخطوات للتخفيف من المشكلة وتفادي مجزرة على السيارتَين من أجل النجاة في السباق".

وأكمل: "بالتأكيد هناك بعض التضحية بالسرعة على المسار نتيجة لذلك، لكنّ ذلك ضروري ربّما لإكمال السباق".

وشهدت تصفيات السبت تفوّق فيرشتابن على لويس هاميلتون بعُشرين من الثانية، في حين حلّ فالتيري بوتاس رابعًا. لكنّ الفنلندي سيُطبّق عقوبة التراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله بسبب تغييره لمحرّك الاحتراق الداخلي، لذا سينطلق تاسعًا.

واعترف وولف أنّ مرسيدس خسرت بالمقارنة مع ريد بُل بعد أن وضعت المعيار يوم الجمعة، لكنّه أصرّ على أنّ الفريق لم يتوصّل بعد إلى سبب ذلك.

وقال وولف: "خسرنا أداءً منذ يوم الجمعة وصولًا إلى التصفيات. لا نعلم سبب ذلك بعد. ليس لدينا الشرح المناسب بعد، لكن من الواضح أنّنا لم نوفي بتوقّعاتنا".

لكنّ وولف لا يعتقد بأنّ تأخّر هاميلتون في التصفيات يعكس الأداء في السباق، حيث يعتقد بأنّ الكفّة قد تتأرجح مثلما شاهدنا في العديد من المناسبات هذا العام.

وقال في هذا الصدد: "لو نظرنا إلى صورة الأداء، تبدو ريد بُل قويّة للغاية، وربّما هم أمامنا على الورق".

وأضاف: "لكنّنا شاهدنا في العديد من السباقات هذا العام أنّ الأداء يأخذ منحى مختلفًا بسبب سيناريو الانطلاقة أو الانسحابات".

وأكمل: "بالرغم من أنّني أميل عادة للقول: نتيجة التصفيات هي نتيجة السباق، فإنّ ذلك لا يحدث على الدوام، وقد يكون بوسعنا السيطرة غدًا. ونأمل أن يعود فالتيري إلى معركة المقدّمة كذلك".