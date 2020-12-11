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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس عالجت ثغرة اللاسلكي التي سببت تخبّطًا في جائزة الصخير الكبرى

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مرسيدس عالجت ثغرة اللاسلكي التي سببت تخبّطًا في جائزة الصخير الكبرى

وضعت مرسيدس حلولًا لتفادي تكرار مشكلة اللاسلكي التي أدّت إلى التخبّط الذي شهدته وقفة الصيانة في جائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

تواجدت مرسيدس في أوّل مركزين طوال معظم سباق الصخير على حلبة البحرين الدولية، حيث تصدّر جورج راسل أمام فالتيري بوتاس، فقط لتدخل سيارة الأمان وتدفع الفريق إلى استدعاء سائقيه للقيام بوقفة صيانة مزدوجة.

لكنّ مشكلة في اللاسلكي تسببت بعدم سماع جانب راسل من المرآب لاستدعاء الفريق له، ما تسبّب في وضع إطارات خاطئة على سيارته.

حيث حصل راسل على إطارات بوتاس الأمامية، ما أجبر مرسيدس على وضع إطارات هارد القديمة من جديد على سيارة بوتاس.

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وترك ذلك بوتاس يعاني خلال طلعته الأخيرة، حيث تراجع إلى المركز الثامن، مُنهيًا السباق أمام راسل الذي حل تاسعًا بعدما عانى من انثقاب في المراحل الختامية.

وصرّحت مرسيدس مباشرة عقب الحدث بأنّها ستعمل من أجل وضع حلول لتلك المشكلة، حيث أكّد توتو وولف مدير الفريق اليوم الجمعة بأنّه تمّ اعتماد تلك الحلول بالفعل قُبيل الجولة الختامية في أبوظبي.

فقال: "من المؤلم دومًا أن تتعلم الدرس خلال الحدث نفسه، وهذا سيجعلنا أفضل، مثلما حدث مع كل أخطائنا الماضية".

وأضاف: "كانت لدينا ثغرة في اللاسلكي، حيث تداخلت القنوات بين بعضها البعض، ولم يتمكّن طاقم جانب جورج في المرآب من سماع استدعاء الفريق له".

وتابع: "أصلحنا ذلك الآن. حتى أننا وضعنا بعض الإجراءات الوقائية الإضافية. ولن يحدث ذلك مُجددًا".

وعن المشكلة التي واجهت لويس هاميلتون في نهاية الحصة الأولى للتجارب وأنّه لم يكن قادرًا على تشغيل السيارة والخروج من خط الحظائر، شرح وولف أنّها كانت مشكلة في القابض، وأنّ خاصية جديدة على سيارة مرسيدس ضمنت أن يكون هاميلتون قادرًا على إعادة تشغيل السيارة يدويًا.

فقال: "واجهنا مشكلة في القابض، ومن ثم لم تشتغل السيارة. لكنه قام بإعادة الضبط وكان قادرًا على إعادة تشغيل السيارة. إنه أمر كنا نتطلع لتجربته منذ فترة. العديد من المصنعين بوسعهم القيام بذلك".

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