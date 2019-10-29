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مرسيدس عارضت فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة حفاظاً على "جوهر" الفورمولا واحد

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مرسيدس عارضت فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة حفاظاً على "جوهر" الفورمولا واحد
29-10-2019

أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن السهام الفضية قد أوقفت فكرة اختبار سباقات بشبكة انطلاق معكوسة الموسم المقبل، وذلك بهدف حماية جوهر الفورمولا واحد.

كانت ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد تودّ تجربة ثلاثة سباقات بشبكة انطلاق معكوسة خلال الموسم المقبل - في فرنسا، بلجيكا وروسيا - وذلك بهدف التحقق من إمكانية اعتماد أمر كهذا في المستقبل.

لكن وبعد اجتماع الفرق في باريس الشهر الماضي، عبّر اثنان منها عن رأيهما بوضوح بعدم دعم تلك الفكرة، لذا تمّ إيقاف الخطط المتعلقة بها.

وأوضح وولف أان مرسيدس كانت أحد الفريقين المذكورين، لكنه أكد أنها لم تعارض هذه الفكرة للحفاظ على أفضليتها، بل لأنها ترى فيها خطوة خاطئة للرياضة.

حيث قال: "قمنا بذلك لأننا نتحمل مسؤولية الحفاظ على جوهر الفورمولا واحد. تبدو تلك خطوة خاطئة، لم نعارضها بهدف الحفاظ على أفضليتنا، إذ أنها قد تصبّ لصالحنا نظراً لأداء فيراري القوي مؤخراً خلال التصفيات".

وأكمل: "لكنني عارضتُ الفكرة لأنك وعندما تنظر مثلاً إلى نهائيات سباقات المئة متر في الأولمبياد فإنك لا تودّ من أوسيان بولت الانطلاق خمسة أمتار إلى الخلف بهدف رفع حماسة السباق!".

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وبالرغم من أن فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة ليست مطروحة لموسم 2020، لكنها ما تزال ممكنة في الموسم الذي يليه في حال وافقت عليها أغلبية الفرق.

من جهته، أوضح أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنه وحالما يتمّ الاتفاق على قوانين 2021 نهاية الأسبوع المقبل، فقد تعود فكرة الشبكة المعكوسة للنقاش.

فقال: "هناك فريقان عارضا الفكرة في الوقت الراهن لموسم 2020. تركز المناقشات على تأمين الاتفاق على قوانين 2021 للأسبوع المقبل، ومن ثم الانتقال إلى غيرها، وأعتقد أن هناك فرصة لإعادة طرح تلك الفكرة مجدداً".

وأكمل: "ليس فقط لفكرة سباق تأهيلي، بل لعدة اقتراحات تمّ نقاشها بين الفرق، الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا واحد".

وكان روس براون المدير الرياضي للفورمولا واحد قد بذل الكثير من الجهود لمحاولة إقناع الفرق والسائقين بفكرة تجربة شبكة الانطلاق المعكوسة للموسم المقبل.

حيث قال في المكسيك أنه يشعر بأن الفرق تعارض التغيير لخوفها من تضرر مصالحها الخاصة، وهي المشكلة التي تقف عائقاً في وجه الفورمولا واحد منذ زمن بعيد.

حيث قال: "أعتقد أنها فكرة مذهلة. السائقون متوترون منها قليلاً وذلك بوسعي تفهمه، لكننا فقط نطلب الفرصة لتجربتها خلال ثلاثة سباقات".

واختتم: "إن لم تعمل كما يجب، حينها يمكن تركها، لكن في حال عملت بشكل جيد، فذلك أمر رائع. وفي حال عملت بشكل متوسط، فيمكننا تحسينها. من المؤسف أننا غير قادرون على مجرد تجربتها، لكنني أعتقد وللأسف أن هذه هي المشكلة التقليدية في الفورمولا واحد".

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