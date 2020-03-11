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مرسيدس طبّقت إجراءات مضادة لحلّ مشاكل موثوقيّة محرّكها قبل جولة أستراليا

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مرسيدس طبّقت إجراءات مضادة لحلّ مشاكل موثوقيّة محرّكها قبل جولة أستراليا
11-03-2020

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ مرسيدس طبّقت سلسلة من الإجراءات المضادة ضمن خصائص السباق الخاصة بمحرّكها، وذلك على إثر توصّلها إلى جذور المشاكل التي واجهتها خلال التجارب الشتويّة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

اعترف لويس هاميلتون حامل لقب الموسم الماضي في نهاية التجارب بأنّ السهام الفضيّة لم تكن مرتاحة حيال الوضع الذي وجدت فيه نفسها.

وقال البريطاني حيال دراما المحرّكات: "هل تُمثّل مصدر قلق؟ أجل، بالتأكيد".

وأضاف: "عادة ما تمتّعنا بالمزيد من الثقة في الموثوقيّة في التجارب الشتويّة، لذا لم تكن هذه التجارب مثاليّة".

وكانت مرسديس قد قامت بنقل وحدات الطاقة المُعطّلة إلى معقل محرّكاتها في بريكسوورث من أجل إجراء تحليل مفصّل، وسمح العمل المُنجز منذ ذلك الحين للمهندسين بالحصول على فهمٍ كاملٍ لما حدث.

وتبيّن أنّ مشاكل الأسبوع الأوّل، التي تضمّنت تغيير مرسيدس لمحرّكاتها قبيل اليوم الأخير، تعود إلى مشاكل في التبريد في نظام "ام.جي.يو-اتش".

وبالوصول إلى التجارب الثانية، فإنّ تعديلات سمحت بالمساعدة على تجاوز المشكلة التي لم تتكرّر منذ ذلك الحين.

أمّا أعطال الأسبوع الثاني فقد جاءت بسبب تعطّل اثنين من محامل المحرّك، حيث طبّقت مرسيدس مجموعة من الإجراءات المضادة على خصائص المحرّك الأولى التي سيتمّ استخدامها بدءًا من نهاية الأسبوع الجاري ضمن جائزة أستراليا الكبرى.

وبالرغم من مشاكل التجارب، فإنّ مرسيدس لم تُضطرّ للعودة إلى الوراء على صعيد خصائص المحرّك التي ستستخدمها، وهي واثقةٌ من أنّها لن تُضطرّ للحدّ من مدى عدائيّتها على صعيد أوضاع الطاقة من أجل ضمان الموثوقيّة.

وبحديثه بالتوجّه إلى السباق الأوّل، قال توتو وولف مدير برنامج رياضة السيارات في مرسيدس: "نحن سعداء بمواجهة هذه المشاكل في التجارب الشتويّة عوضًا عن حدوثها في عطلة نهاية أسبوع السباق، كوننا تمكّنا من إصلاحها من دون أيّة عقوبات".

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