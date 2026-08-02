مرسيدس: صعود مكلارين لا يمكن تفسيره بالتحديثات وحدها
ترى مرسيدس أن الأداء القوي الذي قدمته مكلارين في جائزة المجر الكبرى لم يكن ناتجًا فقط عن حزمة التحديثات الجديدة، بل إن قيادة لاندو نوريس لعبت أيضًا دورًا مهمًا.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
جلبت مكلارين حزمة تحديثات شاملة إلى جولة بودابست من أجل المنافسة في المقدمة. وبعد أن أحرز لاندو نوريس أول بول بوزيشن له هذا الموسم باستخدام هذه الأجزاء الجديدة، منح مكلارين انتصارها الأول في سباقات الجوائز الكبرى خلال موسم 2026. وكان هذا أيضًا ثالث انتصار هذا الموسم لا تحققه مرسيدس.
وأقر سيموني ريستا، مساعد المدير التقني في مرسيدس، بتأثير تحديثات مكلارين خلال برنامج "نيو سيلفر أروز راديو شو"، لكنه أوضح إنها لم تكن التفسير الوحيد.
حيث قال: "كانت حزمة التحديثات مهمة بالتأكيد، ولا بد أنها ساهمت في الأداء. لكن عندما تنظر إلى الفارق بين سائقي مكلارين، فمن الواضح أنه لا يمكن تفسير ذلك بالتحديثات وحدها".
وتابع: "رأينا مكلارين تقدم مستويات قوية للغاية طوال الموسم، وشاهدنا على وجه الخصوص العديد من العروض القوية من لاندو. وربما كانت بودابست واحدة من عطلات نهاية الأسبوع التي سار فيها كل شيء لصالحه من حيث خصائص السيارة والإعدادات وإدارة الإطارات. وأعتقد أن هذا الأداء كان مزيجًا من التحديثات وقيادة لاندو".
ورغم تراجع هيمنة مرسيدس خلال السباقات الأخيرة، فإنها لا تزال تتصدر بطولتي السائقين والصانعين. حيث أشار ريستا إلى أن جورج راسل وكيمي أنتونيللي يقدمان مساهمة كبيرة للفريق.
فقال: "نحن محظوظون بامتلاك ثنائي قوي كهذا. جورج وكيمي سائقان سريعان بشكل مذهل. هذا الموسم، أحرز كلاهما بول بوزيشن وفاز كلاهما بسباقات".
وأضاف: "قدم كلاهما مستويات استثنائية للفريق في عطلات نهاية أسبوع مختلفة وفي ظروف مختلفة. وهذه ميزة هائلة بالنسبة لنا".
واختتم: "المنافسة بينهما ترفع مستوى الأداء باستمرار، ونتيجة لذلك تسمح للفريق بتحقيق نتائج أفضل".
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