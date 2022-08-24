مرسيدس: صدمة المعاناة في 2022 "لم تؤذِ" الفريق على المدى الطويل

بعد هيمنة كاملة على الحقبة الهجينة في الفورمولا واحد منذ 2014، لم تتمكن مرسيدس من تحقيق أي انتصار بعد في موسم 2022، وذلك بعد ما واجهته من صعوبات للتغلب على مشاكل سيارتها "دبليو13".

وأمضى الفريق أشهرًا في محاولة ترويض ظاهرة الارتدادات العنيفة التي أعاقت تقدم سائقَي الفريق لويس هاميلتون وجورج راسل، لكن السهام الفضية حظيت مؤخرًا بتصاعد في منحنى الأداء بعدما سلكت أخيرًا وجهة تطوير إيجابية.

واعترف الفريق المتمركز في براكلي بأن بداية هذا العام كانت صعبة للغاية، لكن وعلى غرار اللحظات الصعبة التي واجهتها مرسيدس في الماضي وعادت منها، فإن الفريق يرى قيمة في مثل هذه الفترات.

حيث صرّح آندرو شوفلين مدير هندسة جانب المسار لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن الفريق يملك ذهنية الازدهار من حل المشكلات، حتى وإذا ما كانت الأوضاع صعبة.

فقال: "من الممتع خوض مثل هذه التحديات الصعبة. هنالك بالتأكيد فترات في بداية الموسم لم تكن ممتعة، وكانت صعبة للغاية على الفريق، لكن المهندسين يفضلون في الواقع وجود مشكلات لحلّها".

وأضاف: "كما كانت هنالك فترات كذلك كنا مهيمنين فيها للغاية، ولم نواجه في الواقع أيّة منافسة قريبة، ما جعل الوضع مملًا ومتوقعًا بعض الشيء".

وتابع: "لذلك فإن كل هذه التحديات هي التي تساهم في تعزيز وضعك. لدينا في الوقت الحالي معدل تطوير جيد. حتى وإن لم يكن بوسعنا التطوير للعودة إلى الصدارة، فأعتقد بأن الفريق سيستعيد ثقته".

وأكمل: "خضنا العديد من التحديات الصعبة للغاية في الماضي، وبتنا أكثر حكمة في التعامل مع هذه المواقف وأكثر خبرة نتيجة لما مررنا به. لذلك أرى أن ما نواجهه لن يؤذي الفريق على الإطلاق على المدى الطويل".