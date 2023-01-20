مرسيدس: شوماخر بمقدوره العودة إلى الفورمولا واحد - حتى مع فريق آخر
تعتقد مرسيدس أن بوسعها مساعدة ميك شوماخر على الفوز بمقعد والعودة إلى الفورمولا واحد، حتى لو سيكون ذلك مع فريق آخر.
استغنت هاس عن خدمات شوماخر، كما ترك الألماني أكاديمية فيراري للناشئين، نهاية الموسم الماضي بعد موسمين بأداء متقلب في الفورمولا واحد.
وبينما بزغ نجمه في بعض التأديات، لكنه واجه الكثير من الإحباطات كذلك ساهمت فيها بعض الحوادث الكبيرة.
وبعد خسارة مقعده مع هاس، لم تهدر مرسيدس وقتًا لتوقّع مع شوماخر ليكون السائق الاحتياطي الرسمي للفريق لموسم 2023.
ويرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس الكثير من الموهبة لدى شوماخر، حيث يعتقد أن بوسعه اتباع خطى نيك دي فريز الذي ساعدته مرسيدس بطريقة مشابهة قبل أن تلتقطه ألفا تاوري ليقود لصالحها هذا العام.
"العامل الأكثر أهمية هو شخصيته، فهو متعلّم بشكل جيد، ذكي وشاب موهوب" قال وولف.
وأضاف: "يمكنك رؤية ذلك من خلال سجله في فئات الناشئين، والذي كان جيدًا جدًا. أعتقد أنه وإذا ما وفرت له بيئة آمنة كي يتطور بشكل أكبر، فسيكون سائق سباقات جيدًا على مقعد دائم في المستقبل".
وتابع: "وبذات الطريقة التي تركنا بها نيك دي فريز يذهب كي يبني مسيرته، فإن ذلك أمر قد يحدث مع ميك. سواء كان في فريقنا، أو أن نتركه ليذهب إلى فريق آخر، لا نعلم بعد في هذه المرحلة".
وأكمل: "في المقابل سيساهم ميك بشكل كبير مع الفريق في أنه قاد السيارات الجديدة لموسم كامل، وتواجد في الفورمولا واحد لعامين، فهو يعرف الإطارات والصعوبات التي تواجه الجيل الحالي من السيارات، إذ سيمثل عاملًا مساعدًا كبيرًا على جهاز المحاكاة والمساهمة في التقييم الإجمالي للسيارة".
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