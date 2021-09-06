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فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

مرسيدس شعرت "أنها متأخرة" في زاندفورت بعد معاناة يوم الجمعة

من قبل:
, محرر

كشفت مرسيدس عن شعورها "بالتأخر" ضمن المعركة في مواجهة غريمتها ريد بُل طوال مجريات جائزة هولندا الكبرى التي شهدت فوز ماكس فيرشتابن على أرضه وأمام جمهوره.

مرسيدس شعرت "أنها متأخرة" في زاندفورت بعد معاناة يوم الجمعة

هيمن فيرشتابن على مجريات سباق زاندفورت مهدياً الفوز إلى فريقه ريد بُل، ويتصدر من جديد ترتيب بطولة السائقين أمام لويس هاميلتون.

ولم تتمكن مرسيدس من إيجاد الحلول للتغلب على وتيرة الهولنديّ خلال السباق بالرغم من محاولتها إدخال هاميلتون مبكراً بهدف كسب مركز على المسار، مرتين.

ويعتبر المركز الثاني جيداً بالنسبة إلى هاميلتون الذي خسر أغلب وقته خلال يوم الجمعة بسبب رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في التجارب الحرة الأولى، ومن ثم مشكلة في وحدة الطاقة خلال التجارب الحرة الثانية، إذ لم ينجح إلا بتسجيل لفة واحدة سريعة.

وشرح أندرو شوفلين مدير المسار لدى مرسيدس بعد السباق، أن هذه المعوّقات أضرت بالفريق في مواجهة ريد بُل.

فقال: "حتى التصفيات، حيث شاركنا بالقسم الأول على إطارات ’ميديوم’ ومن ثم بردت مجدداً بسبب العلم الأحمر في القسم الثاني، كنا متأخرين كثيراً قبل أن نحظى بطلعة على إطارات بحرارة جيدة وجديدة".

وتابع: "لذا، كنا نحاول اللحاق بهم. كان من المشجع أن نرى مقدار اقترابنا منهم في التصفيات. لكنني أعلم أن ماكس لم يقم بلفة مثالية حينها".

وأردف: "لكننا طوال الجولة كنا متأخرين بعض الشيء مع محاولة اللحاق بهم، ولا بد من القيام بكل شيء بشكل مثالي للتغلب عليهم".

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وعانت مرسيدس من صعوبات في المنعطفين الثاني والثالث، حيث شكل المنعطف الثالث المائل تحدياً جديداً للفرق والسائقين.

وكشف شوفلين أن مرسيدس وجدت تغييرات في التوازن على حلبة زاندفورت أكثر مما كانت تتوقع بعد عمليات المحاكاة التي أجرتها سابقاً.

حيث قال: "المنعطفات المائلة غير اعتيادية في الفورمولا واحد، وبالتأكيد فإن تتالي المنعطفين الثاني والثالث شكل تحدياً صعباً".

واسترسل: "هناك الكثير من العوامل في سيارتنا صعّبت المهمة. لكن وعندما تعمل على جهاز المحاكاة وحالما تخرج إلى الحلبة، تعلم كيف تجهز جهاز المحاكاة لنسخ تلك الظروف بشكل فعال جداً".

وأكمل: "التوازن خلال العمل على جهاز المحاكاة كان مختلفاً تماماً عما وجدناه على أرض الحلبة يوم الجمعة. لهذا السبب قمنا بتغيير الإعدادات بشكل أكبر من المعتاد".

وتابع: "أعتقد أننا جمعنا البيانات وستكون جولة العام المقبل أسهل. هناك الكثير مما لم نكن نعلمه".

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من جهته، عبّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن توقعه بأن يختلف الأداء من حلبة لأخرى، لكن على فريقه العمل بشكل مثالي للتغلب على ريد بُل.

فقال: "نحتاج إلى تقديم أفضل ما لدينا طوال الوقت".

واختتم: "مع عدم قدرتنا على إكمال ما يكفي من اللفات في التجارب الحرة الثانية، ومن ثم كان علينا خوض السباق نفسه مع كل صعوباته. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا طوال الوقت للفوز بهذا اللقب الصعب".

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