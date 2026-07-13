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مرسيدس: سيارة سريعة مع مشاكل موثوقية أفضل من سيارة بطيئة دون مشاكل

لا يرغب  توتو وولف مدير فريق مرسيدس في تقديم أية تنازلات على صعيد الأداء رغم مشاكل الموثوقية التي يعاني منها الفريق.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: ماكس سلوفنسيك

بسبب المشاكل المتنوعة في الموثوقية التي واجهتها مرسيدس خلال موسم 2026، لم يتمكن الفريق من منع خسارة كل من جورج راسل وكيمي أنتونيللي نقاطًا مهمة في صراعهما على لقب البطولة.

وتعرض السائقان لمشاكل ميكانيكية خلال الموسم أدت إلى انسحابهما من بعض السباقات، لكن وولف اعتبر ذلك ثمنًا يجب دفعه مقابل تحقيق مستوى أعلى من الأداء.

وكان أنتونيللي، الذي انسحب من جائزة إسبانيا الكبرى بسبب عطل في البطارية، قد تراجع إلى المركز الثاني في جائزة بريطانيا الكبرى بعد انفصال غطاء إحدى العجلات. وكان السائق الإيطالي الشاب يستعد حينها للحاق بمتصدر السباق شارل لوكلير.

وتسبب هذا الأمر في خسارة متصدر البطولة أنتونيللي المزيد من النقاط المهمة، ما أدى إلى تقليص الفارق بينه وبين راسل إلى 25 نقطة مع اقتراب الموسم من الوصول إلى منتصفه.

كما فشل راسل أيضًا في إنهاء جائزة كندا الكبرى، وهو السباق الذي كان يتصدره، بسبب عطل مشابه في البطارية.

وتمكن راسل، الذي أنهى جائزة بريطانيا الكبرى في المركز الثاني، من جمع نقاط مهمة رغم أنه لم يظهر بالقوة نفسها التي ظهر بها أنتونيللي طوال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع ذلك، تأثر أداء السائق البريطاني سلبًا بسبب مشكلة السرعة على الخطوط المستقيمة التي عانت مرسيدس من صعوبة في حلها. وسيجري الفريق تحقيقات موسعة حول هذه المشكلة قبل جائزة بلجيكا الكبرى.

وأكد توتو وولف أن السهام الفضية، رغم المشاكل التي واجهتها، لن تقدم تنازلات على صعيد الأداء.

حيث قال مدير فريق مرسيدس: "نحن مؤسسة تعتمد بالكامل على الأداء، سواء من ناحية الهيكل أو المحرك. نريد تحقيق أقصى استفادة من كل ما نملكه".

وأكمل: "أفضل أن نعاني بسبب حزمة تعمل بشكل مثالي ونقوم بإصلاح مشاكل الموثوقية، بدلًا من أن نتأخر من ناحية الأداء".

واختتم: "حتى الآن فزنا بسبعة سباقات من أصل تسعة. وأنا أفضل ذلك على أن نكون بطيئين دون مشاكل".

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