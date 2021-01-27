مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
78 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
98 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
133 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
147 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
217 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
245 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
252 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
273 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
281 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
294 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
309 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
318 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

يرى جايمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس بأنّ التغييرات على قوانين الانسيابية لهذا الموسم ستقلّص مستويات الأداء في البداية إلى نظيراتها من 2019.

قال أليسون بأنّ محاولة تعويض تراجع مستويات الارتكازية في نفق الهواء ومن خلال ديناميكا الموائع الحسابية مثّلت "رحلة مُسلّية".

وقد تمّ اعتماد تلك التغييرات على القوانين من أجل تقليل الأحمال على إطارات بيريللي من خلال تحجيم التزايد الطبيعي لمستويات الارتكازية التي كانت الفرق لتصل إليها مع سياراتها لموسم 2021، بالنظر إلى أنّ التطوير الانسيابي ليس محدودًا بالتجميد الذي يؤثّر على الجوانب الأخرى من الحزمة.

وقد أتبع تغيير مبدئي على الأرضية ثلاثة تعديلات طفيفة تمّت الموافقة عليها في وقت متأخر من العام الماضي.

اقرأ أيضاً:

حيث عقّب أليسون ضمن فيديو نشرته مرسيدس على ذلك قائلًا: "أربعة تغييرات انسيابية هامة تمّ إدخالها على القوانين العام الماضي من أجل هذا الموسم".

وأضاف: "أولًا وقبل كل شيء، كان هنالك قطع مثلثيّ على حواف الأرضية في المنطقة أمام الإطارات الخلفية والتي قد لا تبدو مؤثرة للوهلة الأولى، لكنّها في الواقع ستتسبب في إبطاء السيارات بمعدل ثانية لكل لفة".

وتابع: "وقد تم إدخال ثلاثة تغييرات إضافية على ذلك، الأول تمثّل في تصغير حجم الزعانف والفتحات الصغيرة التي تواجدت على قناة الكبح الخلفية بملليمترات صغيرة، ولكن تأثير ذلك من جديد كان قويًا، حيث حجّم الأداء بشكل كبير على السيارة".

وأكمل: "التغيير الثاني كان في مؤخّرة السيارة في الجزء السفلي من الناشر، حيث تمّ تقليل ارتفاع الإطار المحيط حتى لا يقترب من الأرضية، ما يساهم في عدم التأثير على الدور الانسيابي للأرضية مثل السابق، وكذلك ساعد في تقليل الارتكازية".

وأردف: "ومن ثمّ بالأخير تمّت إزالة الفتحات في القسم الأمامي من الأرضية حيث توجد الألواح الجانبية، والتي كانت تلعب دورًا في توليد الارتكازية".

وعليه أوضح أليسون أنّ ما تبدو على أنّها أربعة تغييرات طفيفة نسبيًا ستساهم إجمالًا بشكل كبير في تقليل مستويات الارتكازية.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "التأثير المجمّع لتلك التأثيرات الأربعة سيساهم في تراجع مستويات الأداء إلى ما كانت عليه تقريبًا في 2019".

واختتم: "واجهنا تحديًا خلال الأشهر الماضية منذ الإعلان عن تلك التغييرات من أجل تعويض أكبر قدر ممكن من الأداء. لقد كانت رحلة مثيرة وممتعة".

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021

المقال السابق

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021

أحدث الأخبار

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري

فريق ألفا تاوري محبط لعدم التغلب على فيراري في موسم 2020 المنصرم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

فريق ألفا تاوري محبط لعدم التغلب على فيراري في موسم 2020 المنصرم

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري

2
فورمولا 1

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

3
موتو جي بي

"ال سي آر" تلتزم مع الـ "موتو جي بي" لخمسة مواسم إضافية

4
فورمولا 1

وولف: "التعقيدات القانونية" وراء تأخير إكمال عقد هاميلتون

5
فورمولا 1

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021

أحدث الأخبار

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

فورمولا 1
محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021

محركات مرسيدس ستجعل من مكلارين "سيارة جديدة تماماً" في 2021

فورمولا 1
لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري

لوكلير يكمل أولى لفاته في 2021 على حلبة فيورانو وساينز يظهر للمرة الأولى مع فيراري

فورمولا 1
فريق ألفا تاوري محبط لعدم التغلب على فيراري في موسم 2020 المنصرم

فريق ألفا تاوري محبط لعدم التغلب على فيراري في موسم 2020 المنصرم

فورمولا 1
أليزي وأرمسترونغ يشاركان ضمن أولى تجارب فيراري للفورمولا واحد في فيورانو

أليزي وأرمسترونغ يشاركان ضمن أولى تجارب فيراري للفورمولا واحد في فيورانو

فورمولا 1
26-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد 03:47
فورمولا 1

أجمل الصور من موسم 2020 المنصرم للفورمولا واحد

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1
23-01-2021

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021 03:08
فورمولا 1
22-01-2021

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟ 07:04
فورمولا 1
21-01-2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1
18-01-2021

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.