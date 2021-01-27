مرسيدس: سيارات 2021 ستكون قريبة من "مستويات أداء 2019"

قال أليسون بأنّ محاولة تعويض تراجع مستويات الارتكازية في نفق الهواء ومن خلال ديناميكا الموائع الحسابية مثّلت "رحلة مُسلّية".

وقد تمّ اعتماد تلك التغييرات على القوانين من أجل تقليل الأحمال على إطارات بيريللي من خلال تحجيم التزايد الطبيعي لمستويات الارتكازية التي كانت الفرق لتصل إليها مع سياراتها لموسم 2021، بالنظر إلى أنّ التطوير الانسيابي ليس محدودًا بالتجميد الذي يؤثّر على الجوانب الأخرى من الحزمة.

وقد أتبع تغيير مبدئي على الأرضية ثلاثة تعديلات طفيفة تمّت الموافقة عليها في وقت متأخر من العام الماضي.

حيث عقّب أليسون ضمن فيديو نشرته مرسيدس على ذلك قائلًا: "أربعة تغييرات انسيابية هامة تمّ إدخالها على القوانين العام الماضي من أجل هذا الموسم".

وأضاف: "أولًا وقبل كل شيء، كان هنالك قطع مثلثيّ على حواف الأرضية في المنطقة أمام الإطارات الخلفية والتي قد لا تبدو مؤثرة للوهلة الأولى، لكنّها في الواقع ستتسبب في إبطاء السيارات بمعدل ثانية لكل لفة".

وتابع: "وقد تم إدخال ثلاثة تغييرات إضافية على ذلك، الأول تمثّل في تصغير حجم الزعانف والفتحات الصغيرة التي تواجدت على قناة الكبح الخلفية بملليمترات صغيرة، ولكن تأثير ذلك من جديد كان قويًا، حيث حجّم الأداء بشكل كبير على السيارة".

وأكمل: "التغيير الثاني كان في مؤخّرة السيارة في الجزء السفلي من الناشر، حيث تمّ تقليل ارتفاع الإطار المحيط حتى لا يقترب من الأرضية، ما يساهم في عدم التأثير على الدور الانسيابي للأرضية مثل السابق، وكذلك ساعد في تقليل الارتكازية".

وأردف: "ومن ثمّ بالأخير تمّت إزالة الفتحات في القسم الأمامي من الأرضية حيث توجد الألواح الجانبية، والتي كانت تلعب دورًا في توليد الارتكازية".

وعليه أوضح أليسون أنّ ما تبدو على أنّها أربعة تغييرات طفيفة نسبيًا ستساهم إجمالًا بشكل كبير في تقليل مستويات الارتكازية.

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حيث قال: "التأثير المجمّع لتلك التأثيرات الأربعة سيساهم في تراجع مستويات الأداء إلى ما كانت عليه تقريبًا في 2019".

واختتم: "واجهنا تحديًا خلال الأشهر الماضية منذ الإعلان عن تلك التغييرات من أجل تعويض أكبر قدر ممكن من الأداء. لقد كانت رحلة مثيرة وممتعة".