مرسيدس ستنتظر "فترة هادئة" في الشتاء للعمل على عقد هاميلتون الجديد

انتشرت التكهنات مؤخراً حيال إمكانية تجديد عقد هاميلتون مع فريقه مرسيدس لما بعد موسم 2023 المقبل.

وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام مختارة من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال هاميلتون: "سنقوم بالعمل على عقد آخر".

وأكمل: "سنجلس معاً وسنناقش المسألة خلال الأشهر المقبلة".

أما توتو وولف مدير فريق مرسيدس فأوضح أن الفريق لا يبحث في أي بدائل عن البريطاني، مؤكداً أن المقعد محسوم مئة بالمئة لـ هاميلتون.

لكن لا يشعر أن هناك حاجة للإسراع في العمل على العقد، وأنه من الأسهل أخذ الأمور بروية بما في ذلك الواجبات التي تتعدى المهام القيادية، وذلك بعد انتهاء الموسم.

فقال: "لقد بدأنا المفاوضات بالفعل. نريد بالتأكيد أن ننهي الموسم ومن ثم نجد فترة هادئة خلال الشتاء نتكلم خلالها".

وأكمل: "إنه أكثر من مجرد سائق الآن. نحن لا نتكلم عن نهاية مسيرته، بل من المهم الكلام عن دوره كسفير لـ مرسيدس مع الكثير من الرعاة الحاليين، والتأثير الذي بوسعه إحداثه على جمهور عريض".

ولم يشارك هاميلتون إلا بسيارات مع محركات مرسيدس في الفورمولا واحد، حيث بدأ مسيرته مع مكلارين التي كانت تتزود بالمحركات الألمانية في موسم 2007.

وبقي معهم حتى 2012، حيث أحرز لقب 2008، قبل الانضمام إلى فريق مرسيدس المصنعي موسم 2013. حيث أحرز معهم ستة ألقاب حتى الآن.

وتعقيباً على علاقته بالعلامة الألمانية، أكد هاميلتون أنه لا يرغب بالانضمام إلى أي فريق آخر.

فقال: "هدفي هو المواصلة مع مرسيدس. أنا معهم منذ سن الـ 13. إنهم عائلتي حقاً: مرسيدس-بنز عائلتي".

وتابع: "لقد وقفوا إلى جانبي في السراء والضراء. وقفوا إلى جانبي حين فُصلت من المدرسة، وكذلك خلال كلّ ما مرّ بي في 2020، ووقفوا معي في أخطائي، لقد وقفوا معي في اللحظات الإيجابية والسلبية".

واختتم: "أثق حقاً بهذه العلامة، وأثق بالأشخاص ضمن هذه المؤسسة. أريد أن أكون أفضل سائق من أجلهم، لأنني أعتقد أننا قادرون على التحسين أكثر، أعتقد أنني قادر على أن أكون جزءاً من ذلك".