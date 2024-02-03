مرسيدس ستناقش مستقبل "بونو" قبل انتقاله إلى فيراري
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن السهام الفضية تتجه لمناقشة إمكانية انتقال بيتر بونينغتون مهندس سباق لويس هاميلتون، إلى فيراري.
تم الكشف يوم الخميس بأن هاميلتون سينتقل من مرسيدس لينضم إلى صفوف فيراري بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد.
وغالباً ما يعني انتقال أحد سائقي النخبة، انتقال بعض المهندسين الأساسيين الذين كانوا يعملون معه، وذلك نظراً لعلاقة الثقة طويلة الأمد بين الطرفين.
وعادة ما يكون الفريق الجديد متقبلاً لفكرة جلب مهندس يساعد السائق على التأقلم مع البيئة الجديدة.
في 1996، انتقل مع مايكل شوماخر، روس برون المدير التقني وروري بيرني مدير قسم التصميم، وكذلك بعض الأشخاص الآخرين، من بينيتون إلى فيراري، حيث اعتبرهم جان تود مدير فريق مارانيللو حينها، من العوامل الأساسية للفوز.
وفي أمثلة أخرى، انتقل جوك كلير مهندس سباق جاك فيلنوف معه من ويليامز إلى بار في 2000، بينما انضم أندريا ستيلا إلى فرناندو ألونسو عند الانتقال من فيراري إلى مكلارين وبقي هناك بعد أن ترك الإسباني صفوف الفريق، بينما بات في النهاية مديراً للفريق.
وتجمع بين هاميلتون و"بونو" علاقة خاصة، وبينما ليس من المعروف بعد إن كانت يرغب بالانتقال إلى إيطاليا بالفعل، لكن وولف أشار إلى أنه يتقبّل مثل هذه المسألة.
فقال: "أعتقد أنه نقاش على الجميع خوضه خلال الأشهر المقبلة".
وأكمل: "حين تكلمت مع بونو مؤخراً، وأخبرته عن انتقال هاميلتون، ردّ ’هل هذه مزحة الأول من أبريل؟’ لكن، هذا أمر علينا مناقشته في المستقبل".
وفي حال بقاء بونو مع مرسيدس حتى آخر سباقات الموسم في أبوظبي، ومن ثم الانتقال إلى فيراري مع بداية 2025، فإن ذلك يعني ظهور تعقيدات تتعلق بفترة الاستراحة الإلزامية المفروضة على الموظفين الكبار عند انتقالهم من فريق لآخر.
يشار أنه سيتوجب على فيراري إيجاد دور جديد لـ ريكاردو آدامي، الذي يشغل دور مهندس سباق كارلوس ساينز، في حال قرر بونو الانتقال بالفعل إلى فريق مارانيللو.
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