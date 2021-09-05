مرسيدس ستكون سعيدة بالعمل مع ألبون في ويليامز إذا ما سرّحته ريد بُل

يسعى ألبون للعودة إلى منافسات الفورمولا واحد العام المُقبل، وذلك بعد خروجه من البطولة إثر استغناء ريد بُل عن خدماته كسائق أساسي وانتقاله لدور السائق الاحتياطي نهاية الموسم الماضي.

وقد عبّرت كلًا من ويليامز وألفا روميو عن اهتمامها بالتوقيع مع ألبون لموسم 2022، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم نيك دي فريز سائق مرسيدس في الفورمولا إي كذلك بانتقال لأحد الفريقَين.

وقد صرّح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل يوم الجمعة على هامش جائزة هولندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع بتفضيل ألبون الانتقال إلى صفوف ويليامز، لكنّه خشي بأن تقف مرسيدس عائقًا أمام ذلك بسبب ارتباطاتها مع الفريق البريطاني الزبون.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن حجم المشكلة التي قد تنشأ إذا ما سابق سائق مرتبط بريد بُل لصالح فريق يتزود بمحرك مرسيدس في العام المُقبل، اعترف وولف بأنّ ذلك سيكون "صعبًا".

فقال: "وحدة الطاقة أمر مختلف، وأعتقد مع ألبون، وكما سبق وقلت، فإنّه سائق يستحق مقعدًا في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لكن من الصعب أن يكون هنالك سائق لريد بُل 100 بالمئة يقود على وحدة طاقة لمرسيدس. لذلك سنكون سعداء للعمل معه، طالما أنهم سيسرحونه من عقده مع ريد بُل".

وتابع: "على الجانب الآخر، فإننا ندعم كذلك نيك دي فريز، وهو يخوض محادثات مع ويليامز للحصول على مقعد في البطولة. لذلك لم تُحسم الأمور بعد".

وكان هورنر قد ادّعى بأن ألبون تلقّى "حوال 4 اتصالات هاتفية تخبره بألا ينضم إلى ويليامز"، لكنّ وولف نفى تلك الادعاءات بأن مرسيدس قد حاولت أن تُثني التايلندي عن خطوة الانتقال إلى الفريق البريطاني.

فقال: "أليكس ألبون في تواصل منتظم مع مُعلّمي السابق، غوين لاغرو، والذي يدير برنامج الناشئين لدينا في مرسيدس. وكانت هنالك نقاشات مع جايمس فاولز رئيس الاستراتيجية لدينا حول فرص العام المُقبل. ولا أعتقد بأنه تم إخباره بأن يفعل أو لا يفعل أي شيء، كانت فقط محادثات لاستكشاف فرص أليكس ونيك بطريقة ودية، بين أليكس والمجموعة".

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