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مرسيدس ستكون "سخيفة" لو توقّعت عدم تكرار مشاكل الإطارات

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مرسيدس ستكون "سخيفة" لو توقّعت عدم تكرار مشاكل الإطارات
13-08-2020

يرى فريق مرسيدس أنّه سيكون "سخيفًا" لو توقّع عدم تكرار مشاكل شروخ الإطارات التي واجهها الأحد الماضي في سيلفرستون والتي أدّت إلى هزيمته الأولى في موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بعد سيطرتها على تصفيات جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، عانت مرسيدس من شروخٍ حادة في الإطارات الخلفيّة خلال السباق الذي شهد ارتفاع درجات حرارة سطح المسار.

وسمحت تلك المشاكل التي واجهها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس لماكس فيرشتابن بانتزاع الفوز لصالح ريد بُل نتيجة تمتّعها بإدارة أفضل للإطارات، لتنتهي بذلك سلسلة انتصارات مرسيدس المتتالية مع بداية موسم 2020.

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وعبّرت مرسيدس عن رغبتها في معرفة المزيد حول مشاكلها قبيل جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري التي من المتوقّع أن تُواجه فيها الفرق بعض المتاعب على صعيد إدارة الإطارات بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وبحديثه ضمن فيديو نشره الفريق قبل السباق، قال أندرو شوفلين مدير الهندسة في المسار في صفوف فريق مرسيدس أنّه لا يُمكنه استبعاد تكرار ذات مشاكل الشروخ في إسبانيا.

وقال: "أعتقد بأنّنا سنكون سخيفين لو أنّنا توقّعنا عدم تكرار هذه المشكلة في إسبانيا".

وأضاف: "نحتاج للنظر في الحلول وإن كان بوسعنا تحقيق تقدّم هذا الأسبوع لمحاولة فهم طبيعة مشكلتنا وسبب مواجهتنا لتلك المشكلة بقدرٍ أسوأ من منافسينا، وحينها سأودّ أن نتمكّن من حلّها والتحكّم فيها لجولة إسبانيا".

وأردف: "لكن لا شكّ في أنّ جولة إسبانيا ستكون قاسية. وكذلك سبا إثر إسبانيا وهي حلبة عالية الطاقة ويُمكن أن نُواجه فيها مشكلة الشروخ كذلك".

وأكمل: "يتمحور تركيزنا على صعيد الأداء حول كيفيّة جعل الإطارات أبرد، وكيفيّة تفادي هذه المشكلة".

وأردف: "نأمل أن لا نواجهها مجدّدًا، لكنّني أعتقد بأنّ إسبانيا ستكون اختبارًا جيّدًا لرؤية إن كنّا قد حقّقنا التقدّم الذي نحتاجه".

وقال شوفلين أنّ درجات الحرارة العالية في سيلفرستون صعّبت مهمّة هاميلتون وبوتاس للإبقاء على الإطارات الخلفيّة باردة، مُشيرًا إلى أنّ تلك مشكلة جديدة لم يُواجهها الفريق مسبقًا في هذا الموسم.

وقال شوفلين: "مشكلة الإطارات الخلفيّة هي مشكلة حرارة".

وأضاف: "مشكلتنا هي ارتفاع حرارة وسط الإطار كثيرًا. وعندما يحدث ذلك فإنّ الإطار يبدأ بالانزلاق ما يولّد المزيد من الحرارة ويرتفع الضغط داخل الإطار".

وأكمل: "ينتهي بك المطاف في حلقة مفرغة تخسر فيها التماسك ويُصبح الإبقاء على الإطار تحت السيطرة أكثر صعوبة مع تقدّم عمر الفترة".

واختتم بالقول: "نحتاج للنظر في كيفيّة تحسين ذلك، ومحاولة فهم ما يحدث بالضبط كون هذه المرّة الأولى التي نواجه فيها ذلك هذا العام، وسنحاول التأكّد من امتلاكنا للأدوات المناسبة للتعامل معها بشكلٍ أفضل في سباقٍ حارٍ آخر".

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