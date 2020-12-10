مرسيدس "ستقوم بكل ما بوسعها" لإشراك هاميلتون في سباق أبوظبي

اضطر بطل العالم سبع مرات إلى التغيب عن جائزة الصخير الكبرى بعد إصابته بفيروس كورونا.

واستدعت مرسيدس سائق ويليامز، جورج راسل، كي يقود بديلاً عنه في الصخير.

ودخل هاميلتون ضمن حجر ذاتي في البحرين منذ أن عادت نتيجة اختبار كورونا إيجابية لديه، لفترة عشرة أيام تنتهي اليوم الخميس.

وصرّح البريطاني في وقت سابق أنه عاد إلى التمرين وأنه "يشعر بحال ممتازة" بعد معاناةٍ مع أعراض المرض.

وضمن المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لجائزة أبوظبي الكبرى، تمّ وضع اسم راسل مع فريق مرسيدس، وجاك أيتكن مع ويليامز.

لكن مرسيدس أكدت بوضوح أن ذلك ليس إثباتاً على أن راسل سيشارك مع السهام الفضية في أبوظبي، وأن الأولوية تتمحور حول تجهيز هاميلتون للعودة.

فقال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "هناك بعض الأسئلة حيال من سيقود السيارة في أبوظبي".

وأكمل: "حالة لويس الصحية تتحسن، لكننا لن نعلم بعد إن كان سيقود. سنقوم بأقصى ما بوسعنا لإعادته خلف المقود، وهو مصمم كذلك على العودة بأقرب وقت ممكن".

وأردف: "لكن صحته هي الأولوية القصوى، لذا سنرى كيف سيكون الوضع قبل اتخاذ القرار".

ولا بدّ لهاميلتون من فحصَين سلبيين كي يتمكن من المشاركة في الجولة الختامية، إضافة إلى إذنٍ من قبل السلطات المحلية التي تشرف على كامل عملية الاختبارات ومتابعة الأمور الصحية.

وهناك حجر كامل مغلق لجميع عمليات الفورمولا واحد في مرسى ياس، حيث تتواجد الحلبة، وذلك بعد وصول طائرات نقل المعدات من البحرين.

ويمكن لمرسيدس نظرياً الانتظار حتى موعد التصفيات لتقرير هوية سائقها. كما حصل مع نيكو هلكنبرغ حين قاد سيارة ريسينغ بوينت مباشرة في التصفيات من دون المشاركة في التجارب الحرة لجائزة أيفل الكبرى.

من جهة أخرى، أشارت مرسيدس إلى أنها ستعدل كسوة السيارة اللونية ليومي السبت والأحد في أبوظبي، لتضمّ أسماء جميع أفراد طاقم الفريق.

حيث قال وولف: "لدينا مفاجأة خاصة جداً في أبوظبي لأفراد فريقنا".

وأكمل: "سنستعمل كسوة لونية مختلفة قليلاً يومي السبت والأحد تضم أسماء الجميع على السيارة لتكريم التزامهم وعملهم جميعاً في بريكسوورث وبراكلي".

واختتم: "لقد عمل الجميع بشكل كبير جداً هذا الموسم، ورفعنا سقف المستوى حقاً، نأمل أن نظهر عبر هذا، التقدير الذي نكنّه للجميع".