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مرسيدس ستعيد مراجعة وقفات الصيانة بعد التأخير في أوستن

وعد توتو وولف مدير فريق مرسيدس بمقاربة جديدة للعمل أثناء وقفات الصيانة، وذلك بعد البطء في تغيير الإطارات والذي كلف زمناً ثميناً خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد.

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جورج راسل، مرسيدس

أكمل لويس هاميلتون السباق بفارق 2.2 ثانية خلف الفائز ماكس فيرستابن، فيما كان أحد أكثر تأدياته تنافسية هذا الموسم، قبل أن يتم شطب نتيجته بسبب خرق القوانين المتعلقة بالقطعة الخشبية أسفل السيارة.

لكن، يدرك كل من هاميلتون وفريقه أن النتيجة ربما كانت لتتغير لولا البطء في وقفتي الصيانة مع 3.6 و3.4 ثانية على التوالي.

بالمقارنة، فإن وقفة صيانة ألبين استغرقت 2.2 ثانية أما وقفتا صيانة ريد بُل: 2.4 ثانية و2.5 ثانية.

وهذا الفارق في وقفات الصيانة مقارنة بالفرق الأخرى، يبدو أنه مشكلة متواصلة منذ فترة لدى مرسيدس، حيث لم تكن بين أسرع الفرق في وقفات الصيانة منذ وقت بعيد.

ويرى وولف أن مرسيدس تواجه مشكلة تتعلق بالمعدات المستخدمة وليس بمهارة الميكانيكيين.

فقال: "مقاربتنا خلال السنوات الـ 12 المنصرمة، أننا لسنا بحاجة لأن نكون أبطال العالم في وقفات الصيانة".

وأكمل: "لكن علينا تفادي وقفات الصيانة البطيئة. وصلنا إلى مرحلة أدركنا فيها أنه يجب علينا أن نكون تنافسيين في هذا المجال كذلك، علينا رفع مستوانا".

وتابع: "هذا ما يتعلق بمسألة المعدات وتفاصيلها، وطريقة إعدادها بهدف تفادي وقفات صيانة من 3 أو 3.5 ثوانٍ، لأن كل ذلك يؤثر علينا".

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