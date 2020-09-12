مرسيدس ستستعمل الفراغات في الروزنامة لخوض مفاوضات عقد هاميلتون

يخوض هاميلتون حالياً آخر موسم من عقده مع مرسيدس، حيث تشير أغلب التكهنات إلى تجديده عقده مع السهام الفضية.

وصرّح كل من هاميلتون وتوتو وولف مدير الفريق عدة مرات أنهما لا يودان لمفاوضات العقد أن تشتت تركيزهما على منافسات معركة لقب موسم 2020.

بينما كشف هاميلتون الشهر الماضي في سيلفرستون أنه مرتاح ومتحمس حيال مستقبله مع مرسيدس.

وضمن معركة كلامه في موجيللو، أوضح وولف أن موسم 2020 المزدحم مع السباقات المتتالية يعني أن التركيز موجه بأغلبه إلى البطولة.

فقال: "العمل على العقد جارٍ، لكنني لا أود تحديد موعد محدد ثابت".

وأكمل: "نحن متفقان بشكل جيد للغاية، لكننا نحتاج لبعض الوقت للعمل على التفاصيل".

وتابع: "مع السباقات المتتالية، فإننا لا نودّ للمفاوضات أن تشتت تركيزنا. لكن وخلال الفواصل والفراغات ضمن الروزنامة، مثل الأسبوع المقبل، فإننا سنعمل مجدداً على المفاوضات للوصول إلى نتيجة مُرضية".

واسترسل: "لكنني لا أدري متى سيتم الإعلان عن أي شيء بهذا الخصوص".

وتأتي جولة توسكانا لتقدم السباق التاسع خلال 11 أسبوعاً، لكن سيقام سباقان فقط خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وأوضح وولف أنه يجب التوقيع على العقد الجديد قبل نهاية موسم 2020، حيث ترغب مرسيدس بوضوح كامل حيال تشكيلتها للموسم المقبل.

ويشارك هاميلتون مع مرسيدس منذ 2013، حيث أحرز خمسةً من ألقابه الستة مع الفريق، كما ساعد السهام الفضية على تحقيق ستة ألقاب متتالية.

وفي حال أحرز هاميلتون لقباً سابعاً فسيعادل الرقم القياسي التاريخي الذي يحمله مايكل شوماخر، بينما يبدو أنه يسير على طريق كسر رقمه القياسي بعدد الانتصارات (91 فوزاً) هذا الموسم.

وحين سُئِل إن كانت مفاوضات العقد الجديد بين هاميلتون ومرسيدس مجرد شكليات، أجاب وولف: "نحن لم ننظر في العقد خلال السنوات الثلاث الماضية، ولم نخرجه من مكانه على الإطلاق".

واختتم: "لقد تغيرت بعض الأمور، وكذلك بيئة العمل، لذا حان الوقت لحقبة أخرى، جزء آخر من الرحلة التي نود خوضها معاً. نحن فقط نتفاوض".