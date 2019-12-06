مرسيدس ستدفع أكبر كلفة مشاركة في تاريخ الفورمولا واحد لموسم 2020
نجاحات مرسيدس منقطعة النظير في الفورمولا واحد لموسم 2019 تعني أنها ستدفع أكبر كلفة مشاركة على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للموسم المقبل، بالرغم من تسجيلها لعدد نقاط أقل من موسم 2016.
الكلفة الإلزامية للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد إضافة إلى كلفة إضافية لقاء كل نقطة تمّ تسجيلها الموسم السابق، باتت مرتفعة بشكل طفيف لكل نقطة.
إذ باتت مرسيدس أول فريق في تاريخ الفورمولا واحد يحرز ستة ألقاب مزدوجة متتالية هذا العام. حيث سجلت 739 نقطة طوال الموسم، أفضل من جميع مواسمها الفائزة السابقة منذ 2014، ما عدا 2016 حين سجلت 765 نقطة.
لكن، عملت "فيا" على رفع كلفة المشاركة بالتزامن مع كل نقطة مسجلة على مدار العامين الماضيين، ما يعني أنّ مرسيدس ستدفع أكثر من أي وقت مضى كلفةَ مشاركتها في موسم 2020 المقبل، بالرغم من تسجيلها عدد نقاط أقل من ذاك الذي أحرزته منذ ثلاث سنوات.
وحددت "فيا" الكلفة الأساسية للمشاركة لجميع الفرق بمبلغ 556.509 دولاراً، إضافة إلى 6.677 دولاراً لكل نقطة تمّ تسجيلها في موسم 2019 للفريق الذي حقق بطولة المصنّعين، و5.563 دولاراً للفرق الأخرى.
ذلك يعني 4.934.303 دولاراً لمرسيدس التي جمعت 739 نقطة هذا الموسم، أي بزيادة تقريبية قدرها 200.000 دولاراً عن كلفة نقاطها في موسم 2016 و600.000 عن موسم 2019.
وذلك يعني أن كلفة مشاركة مرسيدس الكاملة في موسم 2020 ستبلغ 5.590.812 دولاراً، أكثر بمليوني دولار من ثاني أكبر كلفة لفريق مشارك.
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فيراري التي أنهت بالمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، ستدفع 2.4 مليون دولار لقاء نقاطها الـ 504 التي سجلتها هذا العام، بمجموع كلفة عام بلغ 3.3 مليون دولار.
وفي حال كانت مرسيدس تدفع بنفس المعدل الذي تدفعه الفرق الأخرى (التي لم تحرز اللقب في 2019)، فكانت كلفتها لتصبح أقل بمقدار 800.000 دولار.
بالمقابل، موسم ويليامز الضعيف يعني أنها ستدفع الكلفة الأقل على الإطلاق لقاء ما سجلته من نقاط، حيث ستدفع 5.563 دولاراً لقاء نقطة روبرت كوبتسا اليتيمة التي سجلها في سباق جائزة ألمانيا الكبرى.
كلفة مشاركة الفرق في 2020
|
الفريق
|
النقاط
|
كلفة النقاط
|
كلفة المشاركة الكاملة
|
مرسيدس
|
739
|
دولار أمريكي $4,934,303
|
دولار أمريكي $5,490,812
|
فيراري
|
504
|
دولار أمريكي $2,803,752
|
دولار أمريكي $3,360,261
|
ريد بُل
|
417
|
دولار أمريكي $2,319,771
|
دولار أمريكي $2,876,280
|
مكلارين
|
145
|
دولار أمريكي $806,635
|
دولار أمريكي $1,363,144
|
رينو
|
91
|
دولار أمريكي $506,233
|
دولار أمريكي $1,062,742
|
تورو روسو
|
85
|
دولار أمريكي $472,855
|
دولار أمريكي $1,029,364
|
ريسينغ بوينت
|
73
|
دولار أمريكي $406,099
|
دولار أمريكي $962,608
|
ألفا روميو
|
57
|
دولار أمريكي $317,091
|
دولار أمريكي $873,600
|
هاس
|
28
|
دولار أمريكي $155,764
|
دولار أمريكي $712,273
|
ويليامز
|
1
|
دولار أمريكي $5,563
|
دولار أمريكي $562,072
كلفة نجاحات مرسيدس السابقة (تكلفة مشاركتها في كل موسم)
|
الموسم
|
نقاط الموسم السابق
|
كلفة كامل مجموع النقاط
|
الكلفة لكل نقطة
|
2015
|
701
|
دولار أمريكي $4,341,994
|
دولار أمريكي $6,194
|
2016
|
703
|
دولار أمريكي $4,354,382
|
دولار أمريكي $6,194
|
2017
|
765
|
دولار أمريكي $4,738,410
|
دولار أمريكي $6,194
|
2018
|
668
|
دولار أمريكي $4,137,592
|
دولار أمريكي $6,194
|
2019
|
655
|
دولار أمريكي $4,292,215
|
دولار أمريكي $6,553
|
2020
|
739
|
دولار أمريكي $4,934,303
|
دولار أمريكي $6,677
مرسيدس ستدفع أكبر كلفة مشاركة في تاريخ الفورمولا واحد لموسم 2020
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