مرسيدس ستدفع أكبر كلفة مشاركة في تاريخ الفورمولا واحد لموسم 2020

الكلفة الإلزامية للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد إضافة إلى كلفة إضافية لقاء كل نقطة تمّ تسجيلها الموسم السابق، باتت مرتفعة بشكل طفيف لكل نقطة.

إذ باتت مرسيدس أول فريق في تاريخ الفورمولا واحد يحرز ستة ألقاب مزدوجة متتالية هذا العام. حيث سجلت 739 نقطة طوال الموسم، أفضل من جميع مواسمها الفائزة السابقة منذ 2014، ما عدا 2016 حين سجلت 765 نقطة.

لكن، عملت "فيا" على رفع كلفة المشاركة بالتزامن مع كل نقطة مسجلة على مدار العامين الماضيين، ما يعني أنّ مرسيدس ستدفع أكثر من أي وقت مضى كلفةَ مشاركتها في موسم 2020 المقبل، بالرغم من تسجيلها عدد نقاط أقل من ذاك الذي أحرزته منذ ثلاث سنوات.

وحددت "فيا" الكلفة الأساسية للمشاركة لجميع الفرق بمبلغ 556.509 دولاراً، إضافة إلى 6.677 دولاراً لكل نقطة تمّ تسجيلها في موسم 2019 للفريق الذي حقق بطولة المصنّعين، و5.563 دولاراً للفرق الأخرى.

ذلك يعني 4.934.303 دولاراً لمرسيدس التي جمعت 739 نقطة هذا الموسم، أي بزيادة تقريبية قدرها 200.000 دولاراً عن كلفة نقاطها في موسم 2016 و600.000 عن موسم 2019.

وذلك يعني أن كلفة مشاركة مرسيدس الكاملة في موسم 2020 ستبلغ 5.590.812 دولاراً، أكثر بمليوني دولار من ثاني أكبر كلفة لفريق مشارك.

فيراري التي أنهت بالمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، ستدفع 2.4 مليون دولار لقاء نقاطها الـ 504 التي سجلتها هذا العام، بمجموع كلفة عام بلغ 3.3 مليون دولار.

وفي حال كانت مرسيدس تدفع بنفس المعدل الذي تدفعه الفرق الأخرى (التي لم تحرز اللقب في 2019)، فكانت كلفتها لتصبح أقل بمقدار 800.000 دولار.

بالمقابل، موسم ويليامز الضعيف يعني أنها ستدفع الكلفة الأقل على الإطلاق لقاء ما سجلته من نقاط، حيث ستدفع 5.563 دولاراً لقاء نقطة روبرت كوبتسا اليتيمة التي سجلها في سباق جائزة ألمانيا الكبرى.

كلفة مشاركة الفرق في 2020

الفريق النقاط كلفة النقاط كلفة المشاركة الكاملة مرسيدس 739 دولار أمريكي $4,934,303 دولار أمريكي $5,490,812 فيراري 504 دولار أمريكي $2,803,752 دولار أمريكي $3,360,261 ريد بُل 417 دولار أمريكي $2,319,771 دولار أمريكي $2,876,280 مكلارين 145 دولار أمريكي $806,635 دولار أمريكي $1,363,144 رينو 91 دولار أمريكي $506,233 دولار أمريكي $1,062,742 تورو روسو 85 دولار أمريكي $472,855 دولار أمريكي $1,029,364 ريسينغ بوينت 73 دولار أمريكي $406,099 دولار أمريكي $962,608 ألفا روميو 57 دولار أمريكي $317,091 دولار أمريكي $873,600 هاس 28 دولار أمريكي $155,764 دولار أمريكي $712,273 ويليامز 1 دولار أمريكي $5,563 دولار أمريكي $562,072

كلفة نجاحات مرسيدس السابقة (تكلفة مشاركتها في كل موسم)