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مرسيدس ستدفع أكبر كلفة مشاركة في تاريخ الفورمولا واحد لموسم 2020

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مرسيدس ستدفع أكبر كلفة مشاركة في تاريخ الفورمولا واحد لموسم 2020
06-12-2019

نجاحات مرسيدس منقطعة النظير في الفورمولا واحد لموسم 2019 تعني أنها ستدفع أكبر كلفة مشاركة على الإطلاق في تاريخ الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" للموسم المقبل، بالرغم من تسجيلها لعدد نقاط أقل من موسم 2016.

الكلفة الإلزامية للمشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد إضافة إلى كلفة إضافية لقاء كل نقطة تمّ تسجيلها الموسم السابق، باتت مرتفعة بشكل طفيف لكل نقطة.

إذ باتت مرسيدس أول فريق في تاريخ الفورمولا واحد يحرز ستة ألقاب مزدوجة متتالية هذا العام. حيث سجلت 739 نقطة طوال الموسم، أفضل من جميع مواسمها الفائزة السابقة منذ 2014، ما عدا 2016 حين سجلت 765 نقطة.

لكن، عملت "فيا" على رفع كلفة المشاركة بالتزامن مع كل نقطة مسجلة على مدار العامين الماضيين، ما يعني أنّ مرسيدس ستدفع أكثر من أي وقت مضى كلفةَ مشاركتها في موسم 2020 المقبل، بالرغم من تسجيلها عدد نقاط أقل من ذاك الذي أحرزته منذ ثلاث سنوات.

وحددت "فيا" الكلفة الأساسية للمشاركة لجميع الفرق بمبلغ 556.509 دولاراً، إضافة إلى 6.677 دولاراً لكل نقطة تمّ تسجيلها في موسم 2019 للفريق الذي حقق بطولة المصنّعين، و5.563 دولاراً للفرق الأخرى.

ذلك يعني 4.934.303 دولاراً لمرسيدس التي جمعت 739 نقطة هذا الموسم، أي بزيادة تقريبية قدرها 200.000 دولاراً عن كلفة نقاطها في موسم 2016 و600.000 عن موسم 2019.

وذلك يعني أن كلفة مشاركة مرسيدس الكاملة في موسم 2020 ستبلغ 5.590.812 دولاراً، أكثر بمليوني دولار من ثاني أكبر كلفة لفريق مشارك.

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فيراري التي أنهت بالمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين، ستدفع 2.4 مليون دولار لقاء نقاطها الـ 504 التي سجلتها هذا العام، بمجموع كلفة عام بلغ 3.3 مليون دولار.

وفي حال كانت مرسيدس تدفع بنفس المعدل الذي تدفعه الفرق الأخرى (التي لم تحرز اللقب في 2019)، فكانت كلفتها لتصبح أقل بمقدار 800.000 دولار.

بالمقابل، موسم ويليامز الضعيف يعني أنها ستدفع الكلفة الأقل على الإطلاق لقاء ما سجلته من نقاط، حيث ستدفع 5.563 دولاراً لقاء نقطة روبرت كوبتسا اليتيمة التي سجلها في سباق جائزة ألمانيا الكبرى.

كلفة مشاركة الفرق في 2020

الفريق

النقاط

كلفة النقاط

كلفة المشاركة الكاملة

مرسيدس

739

دولار أمريكي $4,934,303

دولار أمريكي $5,490,812

فيراري

504

دولار أمريكي $2,803,752

دولار أمريكي $3,360,261

ريد بُل

417

دولار أمريكي $2,319,771

دولار أمريكي $2,876,280

مكلارين

145

دولار أمريكي $806,635

دولار أمريكي $1,363,144

رينو

91

دولار أمريكي $506,233

دولار أمريكي $1,062,742

تورو روسو

85

دولار أمريكي $472,855

دولار أمريكي $1,029,364

ريسينغ بوينت

73

دولار أمريكي $406,099

دولار أمريكي $962,608

ألفا روميو

57

دولار أمريكي $317,091

دولار أمريكي $873,600

هاس

28

دولار أمريكي $155,764

دولار أمريكي $712,273

ويليامز

1

دولار أمريكي $5,563

دولار أمريكي $562,072

كلفة نجاحات مرسيدس السابقة (تكلفة مشاركتها في كل موسم)

الموسم

نقاط الموسم السابق

كلفة كامل مجموع النقاط

الكلفة لكل نقطة

2015

701

دولار أمريكي $4,341,994

دولار أمريكي $6,194

2016

703

دولار أمريكي $4,354,382

دولار أمريكي $6,194

2017

765

دولار أمريكي $4,738,410

دولار أمريكي $6,194

2018

668

دولار أمريكي $4,137,592

دولار أمريكي $6,194

2019

655

دولار أمريكي $4,292,215

دولار أمريكي $6,553

2020

739

دولار أمريكي $4,934,303

دولار أمريكي $6,677
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