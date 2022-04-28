مرسيدس ستُدخل تحديثات "حاسمة" في جولة ميامي للفورمولا واحد

واجهت السهام الفضية موسماً صعباً حتى الآن في 2022 ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ظاهرة "الارتدادات" التي أضرّت بأداء السيارة وبشكل كبير للغاية، حيث اضطر الفريق لرفع السيارة بشكل أكبر عن مستوى الأرض، مما كان مخططاً له.

ويتسبب رفع السيارة بانخفاض كبير في ارتكازيتها، لكن الفريق يبدو واثقاً من قدرته على التخلص من الارتدادات ومن ثم تحسين الوتيرة بشكل كبير وذلك بسبب إمكانية خفض السيارة إلى الارتفاع المقرر سابقاً.

وعمل الفريق بشكل كبير على إيجاد حل للمشكلة حيث يأمل حصول ذلك في ميامي التي ستكون مؤشراً على تعافي السيارة من عدمه.

وأوضح أندرو شوفلين مهندس المسار لدى مرسيدس أن ذلك لن يحلّ بشكل مباشر جميع المشاكل، لكنه سيشكل تأكيداً على صحة الاتجاه الذي يسلكه الفريق.

فقال: "نعلم موقعنا الحالي، ونعلم الفارق الذي يتوجب تعويضه، لكن كفريق، نحن نركز بشكل كبير جداً على التحديات الهندسية الحالية".

وأكمل: "هناك مشاكل جديدة بالنسبة لنا، نحتاج لتقييمها وفهمها، وقد صرفنا جهداً هائلاً في ذلك، لكننا نتقدم يوماً بعد يوم ونتعلم المزيد على أمل أن نبدأ قريباً، ربما في ميامي، بإدخال بعض القطع للسيارة على أمل أن تمنحنا مؤشراً على صحة الاتجاه الذي نسير فيه".

وتابع: "لا نتوقع حلّ كل شيء بين ليلة وضحاها. لكن في حال تأكدنا من صحة الطريق الذي نتبعه، حينها سنركز على ذلك".

تعديل أرضية مرسيدس لجولة إيمولا

من جهته، أشار توتو وولف مدير الفريق بعد جولة إيمولا التي كانت صعبة للغاية، أن مرسيدس وجدت طريقة "لإطلاق" إمكانيات سيارتها الحالية.

فقال: "أعتقد أن لدينا اتجاهاً واضحاً الآن، بتنا نعلم الآن كيفية إطلاق إمكانيات السيارة التي ستقرّبنا بشكل كبير جداً جداً من المنافسين. لكن حالياً، ما زال ينقصنا المفتاح".

وأردف: "لذا، علينا شقّ طريقنا عبر مواصلة الاعتماد على العلم والفيزياء من دون الاستسلام للزخم السلبي".

وحين سُئِل حيال تفاصيل تعليقات وولف، ردّ شوفلين: "من الواضح أنها عبارات اعتيادية، لكن الحقيقة أننا لم نستعمل السيارة بالطريقة التي كان مخططاً لها".

وأكمل: "كان علينا رفعها أكثر عن مستوى الأرض وبالتالي خسرنا الأداء".

وتابع: "نقوم بالكثير من العمل في براكلي لفهم ما يجري وإن كان بوسعنا التحكم فيه بطريقة هندسية، عندما تكلم وولف عن إيجاد المفتاح، كان يتكلم عن الانسيابية، هل بوسعنا التعديل على السيارة لحلّ هذه المشكلة؟".

واسترسل: "الآن، وبالتكلم بواقيعة، نعتقد أن ما سنقدمه في ميامي سيشكل خطوة وليس لحظة مفصلية تتبخر خلالها جميع المشاكل، لكننا نرى علامات مشجعة".

واختتم: "كما قلت، نأمل جلب القطع بأسرع وقت ممكن، ربما في ميامي، بحيث نأمل أن نرى تقدماً على هذا الصعيد".