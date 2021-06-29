تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد التالي / فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
فورمولا 1 أخبار

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

من قبل:
, رئيس التحرير

كشف فريق مرسيدس بأنه يُخطط لجلب حزمة من التحديثات الانسيابية والتحسينات لوحدة الطاقة خلال السباقات المقبلة من أجل سدّ الفارق خلف فريق ريد بُل لضمان لقبٍ آخر ضمن حقبة المحركات الهجينة.

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

كشف مدير الفريق توتو وولف بعد هزيمة سباق ستيريا في النمسا نهاية الأسبوع الماضي بأنّ الصانع الألماني سيصبّ تركيزه على موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكن يبدو بأنّ الفريق لن يتوقف تمامًا عن تطوير مقاتلته "دبليو12".

فقد أشار المدير التقني في مرسيدس جايمس أليسون بأنّ مرسيدس تعمل منذ فترة على حزمة من التحديثات على صعيدَي السيارة ووحدة الطاقة، إذ قال "لدينا بعض الأمور التي ستُساهم في حصولنا على المزيد من السرعة حيث نأمل أن تكون كافية".

وردًّا على سؤال حول تصريحات وولف بعد نهاية السباق والتي أشار فيها إلى أنّ مرسيدس لن تقوم بالعمل على سيارة الموسم الحالي بل ستُركّز على سيارة العام المقبل، قال أليسون "لا أعتقد بأنّ ما قاله وولف يتعارض مع ما قلته. ولا أعتقد حتى بأنّ وولف قال ذلك بالتحديد".

وتابع قائلاً "ما أشار إليه وولف هو أنّ قوانين العام المقبل ستكون كبيرة حيث ستتطلب قدرًا هائلاً من انتباهنا. لذلك تحوّل معظم التركيز في المصنع لدينا إلى العام المقبل. ولكن هذا لا يعني بأنه لا توجد هناك بعض الأشياء التي سنقوم بإضافتها على السيارة الحالية".

وأضاف "كما أننا لا نملك مصنعًا واحد بل اثنين والآخر متعلق بوحدة الطاقة إذ لا يزال بإمكاننا استخلاص المزيد من الأداء من هذا الجانب. ستكون لدينا بعض التحديثات القادمة على صعيد الانسيابية ووحدة الطاقة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد

المقال السابق

تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد

المقال التالي

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

1 س
2
فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

2 س
3
فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

23 س
4
فورمولا 1

غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا

5 س
5
موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

أحدث الأخبار
فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
فورمولا 1

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

1 س
تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1

تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد

2 س
إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

2 س
"فيا" كانت لتحقق في حادثة انزلاق بوتاس في النمسا من دون شكوى مكلارين
فورمولا 1

"فيا" كانت لتحقق في حادثة انزلاق بوتاس في النمسا من دون شكوى مكلارين

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

خضر الراوي More from
خضر الراوي
إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى جائزة ستيريا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى

رسميًا: تركيا تحلّ مكان سنغافورة وتنظّم سباق فورمولا واحد مطلع أكتوبر
فورمولا 1

رسميًا: تركيا تحلّ مكان سنغافورة وتنظّم سباق فورمولا واحد مطلع أكتوبر

الأكثر شعبية اليوم

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

غاسلي: لوكلير "أساء تقدير" حركته على المقطع المستقيم في النمسا

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي

تحليل: العلامات التي تُشير إلى اعتزال روسي للموتو جي بي

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس لم تملك خيارًا سوى استدعاء بوتاس قبل هاميلتون للتوقف في فرنسا

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تُحقّق في إمكانيّة تسبّب إعداداتها "السخيفة" في معاناتها في ستيريا

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق

أحدث الأخبار

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: مرسيدس مُشتتة بالافتقار للاستقرار داخل الفريق

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف ساعدت كيماوياتٌ سريةٌ لمستحضراتٍ تجميلية في دفع ريد بُل نحو أداء مذهلٍ في الفورمولا واحد

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر
فورمولا 1 فورمولا 1

إحصائيات من سباق ستيريا: هاميلتون يُعادل رقمًا قياسيًا جديدًا لشوماخر

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.