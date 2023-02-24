مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها
تتوقّع مرسيدس أن تعمل بشكلٍ مطوّل ليلة الجمعة للتحقيق في التراجع الغريب في الأداء خلال اليوم الثاني من التجارب الشتويّة في البحرين.
حظي الصانع الألماني بيومٍ أوّل مشجّعٍ في تجارب البحرين للفورمولا واحد، لكنّ الأمور أخذت منحى سلبيًا اليوم الجمعة في ظلّ معاناتها لإيجاد توازنٍ جيّدٍ مع سيارتها "دبليو14".
إذ انتهى المطاف بجورج راسل اليوم في المركز الـ 13 على جدول الأزمنة على بُعد ثانيتين عن جو غوانيو المتصدّر، في حين كان لويس هاميلتون خلفه بثلاثة أعشارٍ.
وتأثّرت جهود مرسيدس أكثر بمشكلة هيدروليكيّة تسبّبت في توقّفت السيارة قبل ساعة ونصف على نهاية اليوم ووضعت حدًا مبكّرًا لبرنامج الفريق.
واعترفت مرسيدس بأنّها حائرة بعض الشيء حيال سبب سير الأمور على هذا النحو الغريب خلال اليوم الثاني، وقالت بأنّ هناك حاجة ملحّة للحصول على أجوبة قبل بدء اليوم الختامي.
وقال أندرو شوفلين المسؤول عن الهندسة على المسار في الفريق، والذي شوهد وهو يخوض محادثة معمّقة مع توتو وولف مدير الفريق بعد نهاية اليوم: "لم نحظَ بيومٍ ثانٍ جيّد، توقّفنا على الحلبة بسبب مشكلة موثوقيّة وعانينا على صعيد توازن السيارة في تلك الظروف المتغيّرة".
وأضاف: "لدينا بعض التحقيقات الجارية لفهم سبب مواجهتنا لهذه الصعوبات اليوم في الوقت الذي سار فيه الأمس على نحوٍ سلس. سيتواصل ذلك العمل هذه الليلة وسنفهم المزيد بالتأكيد بالوصول إلى صباح الغد. سيكون من المثير للاهتمام رؤية إن كنّا قد تمكّنا من فهم سبب تراجع الأداء وقدرتنا على تعويض الوقت الذي خسرناه على المسار".
جو يتفوّق على فيرشتابن بـ 0.040 ثانية في اليوم الثاني من تجارب البحرين
المنافسون يرون أستون مارتن كأبرز فرق الوسط في الفورمولا واحد حتى الآن
أحدث الأخبار
بيريز يختتم تجارب البحرين الشتويّة بزمنٍ ناري لريد بُل
بيريز يختتم تجارب البحرين الشتويّة بزمنٍ ناري لريد بُل بيريز يختتم تجارب البحرين الشتويّة بزمنٍ ناري لريد بُل
فورمولا إي: دا كوستا يحقق الفوز بسباق كايب تاون بعد تجاوز جريء على فيرن
فورمولا إي: دا كوستا يحقق الفوز بسباق كايب تاون بعد تجاوز جريء على فيرن فورمولا إي: دا كوستا يحقق الفوز بسباق كايب تاون بعد تجاوز جريء على فيرن
فيرشتابن: سيارة ريد بُل الجديدة "تُمثّل تحسّنًا مؤكّدًا" بالمقارنة مع سيارة 2022
فيرشتابن: سيارة ريد بُل الجديدة "تُمثّل تحسّنًا مؤكّدًا" بالمقارنة مع سيارة 2022 فيرشتابن: سيارة ريد بُل الجديدة "تُمثّل تحسّنًا مؤكّدًا" بالمقارنة مع سيارة 2022
لوكلير: سيارة فيراري الجديدة أفضل على المقاطع المستقيمة لكنها أبطأ في المنعطفات
لوكلير: سيارة فيراري الجديدة أفضل على المقاطع المستقيمة لكنها أبطأ في المنعطفات لوكلير: سيارة فيراري الجديدة أفضل على المقاطع المستقيمة لكنها أبطأ في المنعطفات
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.