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مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها

تتوقّع مرسيدس أن تعمل بشكلٍ مطوّل ليلة الجمعة للتحقيق في التراجع الغريب في الأداء خلال اليوم الثاني من التجارب الشتويّة في البحرين.

مرسيدس ستجري تحقيقًا مطوّلًا ليلًا للوقوف على التراجع الغريب في أدائها

حظي الصانع الألماني بيومٍ أوّل مشجّعٍ في تجارب البحرين للفورمولا واحد، لكنّ الأمور أخذت منحى سلبيًا اليوم الجمعة في ظلّ معاناتها لإيجاد توازنٍ جيّدٍ مع سيارتها "دبليو14".

إذ انتهى المطاف بجورج راسل اليوم في المركز الـ 13 على جدول الأزمنة على بُعد ثانيتين عن جو غوانيو المتصدّر، في حين كان لويس هاميلتون خلفه بثلاثة أعشارٍ.

وتأثّرت جهود مرسيدس أكثر بمشكلة هيدروليكيّة تسبّبت في توقّفت السيارة قبل ساعة ونصف على نهاية اليوم ووضعت حدًا مبكّرًا لبرنامج الفريق.

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واعترفت مرسيدس بأنّها حائرة بعض الشيء حيال سبب سير الأمور على هذا النحو الغريب خلال اليوم الثاني، وقالت بأنّ هناك حاجة ملحّة للحصول على أجوبة قبل بدء اليوم الختامي.

وقال أندرو شوفلين المسؤول عن الهندسة على المسار في الفريق، والذي شوهد وهو يخوض محادثة معمّقة مع توتو وولف مدير الفريق بعد نهاية اليوم: "لم نحظَ بيومٍ ثانٍ جيّد، توقّفنا على الحلبة بسبب مشكلة موثوقيّة وعانينا على صعيد توازن السيارة في تلك الظروف المتغيّرة".

وأضاف: "لدينا بعض التحقيقات الجارية لفهم سبب مواجهتنا لهذه الصعوبات اليوم في الوقت الذي سار فيه الأمس على نحوٍ سلس. سيتواصل ذلك العمل هذه الليلة وسنفهم المزيد بالتأكيد بالوصول إلى صباح الغد. سيكون من المثير للاهتمام رؤية إن كنّا قد تمكّنا من فهم سبب تراجع الأداء وقدرتنا على تعويض الوقت الذي خسرناه على المسار".

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