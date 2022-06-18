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مرسيدس ستتخلّى عن سلك الأرضيّة الثاني في ظلّ تهديدات باحتجاج الفرق الأخرى

اختارت مرسيدس نزع السلك المعدني الثاني الداعم لأرضيّة سيارتها في بطولة العالم للفورمولا واحد في ظلّ الأسئلة التي طرحتها منافساتها ضمن جائزة كندا الكبرى بشأن إمكانيّة الاحتجاج عليه.

مرسيدس ستتخلّى عن سلك الأرضيّة الثاني في ظلّ تهديدات باحتجاج الفرق الأخرى

على خلفيّة التوجيه التقنيّ الجديد الذي أصدرته "فيا" عشيّة انطلاق مجريات عطلة نهاية أسبوع مونتريال من أجل المساعدة في تقليل ظاهرة الارتدادات، أُعلمت الفرق بأنّ بوسعها إضافة سلكٍ معدني ثانٍ داعم للأرضيّة.

وكانت مرسيدس الفريق الوحيد الذي اختار اعتماد ذلك، حيث اختبرت ذلك الحلّ على سيارة جورج راسل خلال تجارب الجمعة.

لكنّ ما قامت به مرسيدس جذب اهتمام منافساتها التي شكّكت في اتّباع "فيا" للإجراءات المناسبة عبرا لسماح بتركيب سلكٍ ثانٍ.

وفي حين أنّ "فيا" تملك حقّ تغيير القوانين بشكلٍ أحادي بناءً على أسس السلامة، فإنّ تلك العمليّة لم يتمّ إتباعها بالقوانين وتعديلها لجولة مونتريال.

ذلك يعني نظريًا أنّ التوجيه التقنيّ الإرشادي الذي يسمح باعتماد سلكٍ ثانٍ يتعارض مع القوانين التقنيّة، والتي تحدّ الفرق بسلكٍ وحيد.

وتعتقد بعض منافسات مرسيدس أنّه في حال استخدمت السهام الفضيّة ذلك السلك في التصفيات والسباق فإنّ ذلك سيكون عرضة للاحتجاج، كون القوانين التقنيّة لا تتماشى مع التوجيه التقنيّ الإرشادي.

لكنّ مرسيدس اختارت تفادي أيّ جدلٍ عبر عدم مواصلة استخدام السلك في بقيّة مجريات عطلة نهاية هذا الأسبوع.

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