مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

يعتقد شوفلين أنّ موسم 2020 يسير بنسق مشابه للمواسم الأخيرة، حيث تكتسب ريد بُل الزخم في ملاحقة مرسيدس مع مُضي الموسم.

وكان سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن أقرب لمرسيدس من المعتاد على حلبة نوربورغرينغ خلال التصفيات، كما واصل الضغط في السباق على الفائز لويس هاميلتون، حتّى أنّه سجّل أسرع لفة في المرحلة الأخيرة من الحدث.

"أعتقد بأنّهم يطوّرون سيارتهم بمعدّل أسرع منا في الوقت الحالي. وقد رأينا ذلك بشكل متقدم" قال شوفلين.

وأضاف: "لكن لأكون صريحًا، فقد رأينا ذلك خلال المواسم الماضية، حيث يميلون لاستهلال الموسم بزخم أقل بالمقارنة معنا. لا أستطيع التفكير في الحقيقة بموسم مؤخرًا لم يتقدموا ليتواجدوا ضمن ذات المستوى معنا بحلول نهاية العام".

وتابع: "لذا وفي حال تواصل ذلك النسق، فإنّ السباقات المتبقية هذا العام ستكون أصعب، وسنجد صعوبة أكبر في إحراز قطب الانطلاق الأوّل يوم السبت أو تحقيق الفوز يوم الأحد".

في المقابل، قال شوفلين أنّ أداء الفريقين في التصفيات كان متقاربًا على نحوٍ أكبر مما بدا في جائزة إيفل الكبرى، كون أزمنة القسم الثالث لم تسرد القصة كاملة.

حيث أشار إلى أنّ الصورة الحقيقية يُمكن رؤيتها في القسم الثاني من التصفيات، عندما تقدّم هاميلتون بـ 0.077 ثانية فقط أمام فيرشتابن.

ولم يتحسّن أيّ منهما في القسم الأخير، عندما تقدّم عليهما فالتيري بوتاس ليقتنص قطب الانطلاق الأوّل.

ونُشير إلى أنّه قد تمّ فرض قيود المحرّك لاعتماد ضبط واحد فقط للتصفيات والسباق منذ جائزة إيطاليا الكبرى، ما قلل من الدفعة التي كان يمنحها "ضبط الحفلة" لمرسيدس ضمن اللفات الحاسمة.

وعن ذلك قال شوفلين: "ريد بُل قريبة للغاية لنا في اعتقادي. وسجّل لويس وماكس أفضل أزمنتهما في القسم الثاني للتصفيات، كما أنّ أفضل أزمنة الجميع، فقد كانت قريبة كذلك من الصدارة".

واختتم: "بالتأكيد ساهمت القيود على ضبط المحرك وإيقاف أوضاع التصفيات في اقترابهم منا خطوة إضافية".