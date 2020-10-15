فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

المشاركات
التعليقات
مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

قال آندرو شوفلين كبير مهندسي المسار لدى مرسيدس أنّ غريمتهم ريد بُل قد اقتربت منهم خلال الأسابيع الأخيرة وأنّها تطوّر سيارتها بمعدّل أسرع.

يعتقد شوفلين أنّ موسم 2020 يسير بنسق مشابه للمواسم الأخيرة، حيث تكتسب ريد بُل الزخم في ملاحقة مرسيدس مع مُضي الموسم.

وكان سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن أقرب لمرسيدس من المعتاد على حلبة نوربورغرينغ خلال التصفيات، كما واصل الضغط في السباق على الفائز لويس هاميلتون، حتّى أنّه سجّل أسرع لفة في المرحلة الأخيرة من الحدث.

"أعتقد بأنّهم يطوّرون سيارتهم بمعدّل أسرع منا في الوقت الحالي. وقد رأينا ذلك بشكل متقدم" قال شوفلين.

وأضاف: "لكن لأكون صريحًا، فقد رأينا ذلك خلال المواسم الماضية، حيث يميلون لاستهلال الموسم بزخم أقل بالمقارنة معنا. لا أستطيع التفكير في الحقيقة بموسم مؤخرًا لم يتقدموا ليتواجدوا ضمن ذات المستوى معنا بحلول نهاية العام".

وتابع: "لذا وفي حال تواصل ذلك النسق، فإنّ السباقات المتبقية هذا العام ستكون أصعب، وسنجد صعوبة أكبر في إحراز قطب الانطلاق الأوّل يوم السبت أو تحقيق الفوز يوم الأحد".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، قال شوفلين أنّ أداء الفريقين في التصفيات كان متقاربًا على نحوٍ أكبر مما بدا في جائزة إيفل الكبرى، كون أزمنة القسم الثالث لم تسرد القصة كاملة.

حيث أشار إلى أنّ الصورة الحقيقية يُمكن رؤيتها في القسم  الثاني من التصفيات، عندما تقدّم هاميلتون بـ 0.077 ثانية فقط أمام فيرشتابن.

ولم يتحسّن أيّ منهما في القسم الأخير، عندما تقدّم عليهما فالتيري بوتاس ليقتنص قطب الانطلاق الأوّل.

ونُشير إلى أنّه قد تمّ فرض قيود المحرّك لاعتماد ضبط واحد فقط للتصفيات والسباق منذ جائزة إيطاليا الكبرى، ما قلل من الدفعة التي كان يمنحها "ضبط الحفلة" لمرسيدس ضمن اللفات الحاسمة.

وعن ذلك قال شوفلين: "ريد بُل قريبة للغاية لنا في اعتقادي. وسجّل لويس وماكس أفضل أزمنتهما في القسم الثاني للتصفيات، كما أنّ أفضل أزمنة الجميع، فقد كانت قريبة كذلك من الصدارة".

واختتم: "بالتأكيد ساهمت القيود على ضبط المحرك وإيقاف أوضاع التصفيات في اقترابهم منا خطوة إضافية".

اقرأ أيضاً:

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر

المقال السابق

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون: نجوم الفورمولا واحد السابقون "يكرهون" النجاح
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: نجوم الفورمولا واحد السابقون "يكرهون" النجاح

مرسيدس: هاميلتون "انتزع زمام" سباق جائزة إيفل الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: هاميلتون "انتزع زمام" سباق جائزة إيفل الكبرى

كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير

تسونودا يتجه لقيادة سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى في مونزا الشهر المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تسونودا يتجه لقيادة سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى في مونزا الشهر المقبل

تحليل السباق: مالذي تسبّب في إهداء بوتاس الفوز التاريخي لهاميلتون في نوربورغرينغ؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: مالذي تسبّب في إهداء بوتاس الفوز التاريخي لهاميلتون في نوربورغرينغ؟

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر

أحدث الأخبار

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر

كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير

لم تكن لدى مرسيدس مخاوف تتعلق بالسلامة إزاء مقود هاميلتون في نوربورغرينغ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لم تكن لدى مرسيدس مخاوف تتعلق بالسلامة إزاء مقود هاميلتون في نوربورغرينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون: نجوم الفورمولا واحد السابقون "يكرهون" النجاح

2
فورمولا 1

مرسيدس: هاميلتون "انتزع زمام" سباق جائزة إيفل الكبرى

3
فورمولا 1

كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير

4
فورمولا 1

تسونودا يتجه لقيادة سيارة فورمولا واحد للمرة الأولى في مونزا الشهر المقبل

5
فورمولا 1

تحليل السباق: مالذي تسبّب في إهداء بوتاس الفوز التاريخي لهاميلتون في نوربورغرينغ؟

أحدث الأخبار

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها
فورمولا 1

مرسيدس: ريد بُل تتفوق علينا في معدّل تطوير سيارتها

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر
فورمولا 1

ألفا روميو ستحسم تشكيلتها لموسم 2021 خلال هذا الشهر

كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير
فورمولا 1

كاري يحذّر من مغبّة "جمود" تاريخ الفورمولا واحد في وجه التغيير

لم تكن لدى مرسيدس مخاوف تتعلق بالسلامة إزاء مقود هاميلتون في نوربورغرينغ
فورمولا 1

لم تكن لدى مرسيدس مخاوف تتعلق بالسلامة إزاء مقود هاميلتون في نوربورغرينغ

أبيتبول: صفقة ريد بُل مع رينو قد تُحسم فقط بين الإدارة العُليا للطرفين
فورمولا 1

أبيتبول: صفقة ريد بُل مع رينو قد تُحسم فقط بين الإدارة العُليا للطرفين

أحدث ملفات الفيديو

مراجعة سباق جائزة إيفل الكبرى مع جايمس فاولز 07:42
فورمولا 1

مراجعة سباق جائزة إيفل الكبرى مع جايمس فاولز

هاميلتون يعادل رقم شوماخر القياسي بعدد الانتصارات في الفورمولا واحد 08:47
فورمولا 1

هاميلتون يعادل رقم شوماخر القياسي بعدد الانتصارات في الفورمولا واحد

كيمي رايكونن يسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد المشاركات في الفورمولا واحد 05:30
فورمولا 1

كيمي رايكونن يسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد المشاركات في الفورمولا واحد

ترتيب انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد 01:01
فورمولا 1

ترتيب انطلاقة سباق جائزة إيفل الكبرى للفورمولا واحد

فترة فرناندو ألونسو مع رينو في الفورمولا واحد 03:54
فورمولا 1

فترة فرناندو ألونسو مع رينو في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.