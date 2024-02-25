مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024
أكدت مرسيدس أنها وضعت "مزيداً من العمل" من أجل تحسين وتيرتها على مدار اللفة الواحدة، بعد التخلص من بعض نقاط ضعف السيارة السابقة.
لويس هاميلتون، مرسيدس
سام بولكسهام/ صور لات
ركزت السهام الفضية على وتيرة المسافات الطويلة خلال أيام التجارب الشتوية الثلاثة في البحرين قبل موسم 2024، حيث أكمل جورج راسل اليوم الثالث والأخير بالمركز الثالث باستعمال إطارات سي4، وذلك بعد أن بقي زميله لويس هاميلتون بعيداً نسبياً عن مراكز المقدمة في بداية الأسبوع.
وشرح آندرو شوفلن مهندس المسار لدى مرسيدس بأن فريقه "ما زال بحاجة للعمل على تحسين أزمنة اللفة الواحدة" وذلك خلال العودة إلى التجارب الحرة لجائزة البحرين الكبرى الافتتاحية.
فقال في تصريح صحفي: "ما زلنا نحاول تحسين الإعدادات، وهناك المزيد من العمل ينتظرنا بالتأكيد".
وأكمل: "بشكل عام، نحن مسرورون، نحقق التقدم بالتأكيد. فيما يتعلق بالوتيرة، فإن محاكاة المسافات الطويلة تبدو نقطة قوتنا حالياً".
وأردف: "هناك المزيد من العمل ينتظرنا على مدار اللفة الواحدة، لكننا في موقع نأمل أن يمنحنا أداء جيداً على الحلبة".
وكان هاميلتون وزميله راسل يعانيان مع السيارة لناحية صعوبة توقع أدائها، وذلك منذ بدء حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة في الفورمولا واحد.
لكن وبعد التجارب الشتوية في البحرين، أكد راسل أن السيارة لم تعد صعبة التوقع.
حيث قال شوفلن: "من المشجع حقاً أن الكثير من المشاكل التي أزعجت السائقين قد تم حلّها. ويبدو أننا نجحنا بالتعامل معها".
وبينما كان هاميلتون مسروراً من جهود الفريق مع السيارة الجديدة، لكنه حذّر بأن ريد بُل ما زالت "بعيدة في الأمام"، خاصة على يد ماكس فيرستابن.
فقال: "السيارة أكثر متعة في قيادتها. لكن ما زال علينا تحسين الأزمنة وأعتقد أن ريد بُل بعيدة في الأمام. لكن بات لدينا قاعدة قوية للعمل عليها هذا الموسم".
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