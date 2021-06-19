مرسيدس: خيار الارتكازية الأقل على غرار ريد بُل كان ليجعلنا أبطأ في فرنسا

سجّل ماكس فيرشتابن قطب انطلاق أول مفاجئ على حلبة بول ريكار التي لطالما شهدت سيطرة من مرسيدس في الماضي.

وقد عزّز من أداء الهولندي اختيار ريد بُل اعتماد ارتكازية أقل على الجناح الخلفي، وهو ما زاد من سرعته على المقاطع المستقيمة.

لكن وبينما اعترفت مرسيدس بأن فيرشتابن كان يكتسب أفضلية بفضل زيادة سرعته القُصوى، لكنها لا ترى بأنها كانت لتكون أسرع حتى مع سحب وارتكازية أقل.

حيث عقّب توتو وولف مدير فريق مرسيدس على ذلك قائلًا: "نعتقد، ومن خلال ما نراه على جهاز المُحاكاة، أن الارتكازية الأقل كانت لتجعلنا أبطأ".

وأضاف: "بوسعكم رؤية أنهم كانوا سريعين على المقطع المستقيم، ولكن إذا ما اعتمدنا خيار الارتكازية الأقل على الجناح، كنا لنخسر الوقت أكثر على المنعطفات".

وأوضح وولف بأن المشكلة الأساسية التي واجهتها مرسيدس كانت افتقارها للوتيرة بالمقارنة مع ريد بُل، بغض النظر عن مستويات الارتكازية.

حيث قال: "إنها نهاية أسبوع صعبة بالنسبة لنا كوننا ببساطة نفتقر للوتيرة. تلك هي الحقيقة. الوضع بدا أسوأ بكثير مما كان عليه في نهاية المطاف، ولكننا بحاجة لكسب الوقت في كل مكان. ليس هنالك أي جزء لا ننظر إليه، من أجل تحسين وتيرتنا".

جديرٌ بالذكر أنّه وبجانب الجناح الخلفي الأصغر الذي ساعد ريد بُل على المقاطع المستقيمة، فإنّ الفريق يعتمد كذلك محركًا جديدًا من هوندا لسباق بول ريكار نهاية هذا الأسبوع.