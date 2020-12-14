مرسيدس: خفض طاقة المحرك بلغ أقل من 0.1 ثانية في كل لفة في أبوظبي

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس يوم السبت بأنّ مخاوف إزاء مشاكل نظام "ام.جي.يو-كيه" أجبرت الصانع الألماني على خفض طاقة جميع محركاته في الفورمولا واحد لجائزة أبوظبي الكبرى.

وقد اقتنص ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل قطب الانطلاق الأوّل أمام ثنائي مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون، قبل أن يتفوّق عليهما بأريحية في سباق الأحد.

وذكر فيرشتابن بأنّ مرسيدس خفّضت طاقة محركها خلال المؤتمر الصحفي، لكن بوتاس وهاميلتون لم يعلما ذلك.

وقد أكمل بوتاس السباق بفارق 15 ثانية خلف فيرشتابن، بينما عبر هاميلتون خط النهاية بفارق أقل من ثانيتين أمام أليكسندر ألبون زميل الهولندي، والذي أكمل السباق بالمركز الرابع.

وقد شرح آندرو شوفلين كبير مهندسي جانب الحلبة لدى مرسيدس بعد السباق أنّ إعدادات وحدة الطاقة لا تفسّر ذلك الفارق الكبير خلف وتيرة ريد بُل، واصفًا تأثير تلك الخطوة "بالطفيف".

فقال: "لم يكن تأثير خفض طاقة المحرك بالقدر الذي كان سيحدد نتيجة السباق. فنحن نتحدث عن تأثير يبلغ أقل من عُشر من الثانية، وهذا ليس ألفارق بين المركزين الأول والثاني".

وقال شوفلين بأن مشكلة نظام "ام.جي.يو-كيه" لم يتم "فهمها بشكل كامل بعد"، وأن قرار خفض طاقة المحركات بالوضع المتحفظ أتى كإجراء احترازي.

"يُمكنني القول بأنّه وعوضًا عن معرفة وتحديد المشكلة، كنا نشغّل وحدة الطاقة بطريقة متحفّظة قدر الإمكان من أجل تفادي أيّة مشكلة" قال شوفلين.

وأضاف: "لكن عندما لا تفهم تحديدًا طبيعة المشاكل التي تواجهك، فكل ما بوسعك فعله هو أن تكون حذرًا بعض الشيء. كنا نحاول خلال السباق تقليل الطاقة بشكل طفيف، ولكنكم محقون، السائقون قد لا يكونون بالضرورة مدركين لذلك. لقد كان أمرًا نحاول إدارته خلف الكواليس".

وقد حُرمت مرسيدس من فرصة فصل الاستراتيجية بين سائقيها من أجل التفوق على فيرشتابن مع سيارتيها إثر دخول سيارة الأمان في وقت مبكر، ما أجبر معظم الفرق على اعتماد ذات الاستراتيجية.

لكنّ شوفلين شكّك في أن فصل الاستراتيجية كان ليكون كافيًا للتغلّب على ريد بُل في أبوظبي.

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فقال: "بوسعك القيام بأمر مختلف، ولكن بصراحة، كانت تلك النتيجة لتكون حتمية على أيّة حال".

واختتم: "لولا سيارة الأمان، كنا على الأرجح لنستعين بسيارة واحدة لدفع ماكس إلى التوقف، وندع السيارة الأخرى على المسار لفترة أطول، من أجل خلق فارق في أداء الإطارات. لكن سواء كان ذلك ليمنحنا أية أفضلية في المراكز، فبالنظر إلى وتيرتهم، فقد كانوا مرتاحين للغاية، لذلك أشكّ بأنّ ذلك كان ليصنع فارقًا كافيًا".