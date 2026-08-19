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مرسيدس حول الحقبة الجديدة: "معدل تطوير هائل لم نشهد مثله في الرياضة"

شدد جيمس أليسون المدير التقني لدى مرسيدس على أن وتيرة التطوير التي تتبعها الفرق في ظل اللوائح الجديدة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

من الحقائق الراسخة أنه عندما تشهد الفورمولا 1 تغييراً شاملاً في اللوائح، تزداد وتيرة تطوير السيارات والإبداع، مع اكتشاف المهندسين للثغرات والمناطق الرمادية في القوانين. 

لكن التغييرات الجذرية التي جاءت بها لوائح 2026 رفعت هذه العملية إلى مستوى أكثر شراسة بكثير. 

وفي الواقع، يمكن حتى لتحديث صغير تجلبه الفرق إلى الحلبة هذا العام أن يقلب موازين القوى بالكامل على شبكة الانطلاق بشكل فوري.

حيث أوضح جيمس أليسون، إن اللوائح الجديدة لا تزال حديثة العهد جداً، قائلاً: "لا تزال هذه اللوائح في بداياتها. يتأقلم الجميع أكثر فأكثر مع مرور الوقت، لكن هذا ليس أمراً يمكنك القيام به بين ليلة وضحاها".

وأضاف: "بالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن وتيرة تطويرنا مذهلة حقاً". 

وأكمل: "إذا نظرنا فقط إلى الجانب الانسيابي، فإن المكاسب التي حققناها في نفق الهواء وحده تبلغ نحو ستة إلى سبعة أضعاف ما حققناه العام الماضي".

وشرح أليسون تأثير هذه البيانات على أزمنة اللفات، متابعاً: "إذا نظرنا إلى ما يعادل ذلك على الحلبة، نرى أن السيارات أصبحت أسرع بنحو نصف ثانية في اللفة كل شهرين تقريباً".

وأضاف: "هذا تقدم هائل، وهو أمر نادر جداً في الرياضة".

وقال: "اتخذنا قراراً محفوفاً بالمخاطر لكنه كان واعياً في بداية الموسم. وعند تصميم السيارة الأولى، دفعنا الحدود إلى أقصى حد ممكن". 

وأردف: "قمنا باستغلال الوقت المتاح لنا بالكامل، ونفذنا جدولاً زمنياً طموحاً مع مساحة شبه معدومة لأية مرونة".

جيمس أليسون، المُدير التقني لفريق مرسيدس

جيمس أليسون، المُدير التقني لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: Erik Junius

وأضاف: "كانت هذه الكثافة العملية مفيدة جداً لنا؛ فقد بدأنا الموسم بسيارة قوية جداً".

وتابع: "لكن كان هناك ثمن يجب دفعه: لقد استنفدنا إمكانات التطوير الأولية لدينا منذ البداية. وأنهت فرق أخرى تصميم سياراتها في وقت أبكر وبدأت إعداد حزم التحديث قبلنا".

واسترسل: "ولهذا السبب، فإننا نعمل حالياً وفق جدول زمني مختلف عن منافسينا".

وأضاف: "بينما كنا نجهز التحديثات الجديدة، كانت الفرق الأخرى تختبر قطعها الجديدة على الحلبة. علاوة على ذلك، وبما أن الجميع يطورون سياراتهم تقريباً بالمعدل نفسه، فإن ترتيب القوى يمكن أن يتغير بشكل مفاجئ".

واستطرد: "هدفنا الوحيد في الوقت الحالي هو الحفاظ على الفارق بيننا وبين منافسينا من دون التأخر عنهم، واستعادة الأفضلية التي كنا نتمتع بها في بداية الموسم من خلال التحديثات الجديدة التي سنقدمها".

واختتم: "حتى ذلك الحين، نحتاج إلى اجتياز السباقات التي سيأتي فيها منافسونا بتحديثات قوية بأقل قدر ممكن من الأضرار".

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