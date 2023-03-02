مرسيدس حلّت مشاكل التوازن التي واجهتها في تجارب البحرين بـ "سهولة"

شعرت الماكينات الألمانيّة بالتفاؤل حيال توازن سيارتها خلال اليوم الأوّل من تجارب البحرين على إثر موسم 2022 الصعب.

لكنّ لويس هاميلتون وراسل عانيا من الكثير من المشاكل خلال اليوم الثاني قبل أن يضطرّ الأخير للانسحاب مبكّرًا بسبب مشكلة هيدروليكيّة.

وعمل الفريق ليلًا على حلّ كلّ تلك المشاكل خاصة على صعيد التوازن، وبحديثه الآن عشيّة انطلاق جولة البحرين الافتتاحيّة لموسم 2023، يعتقد راسل بأنّ الحلول "كانت سهلة".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت "دبليو14" ستكون سيارة أخرى "صعبة المراس" وهي العبارة التي استخدمها سابقًا توتو وولف مدير فريق مرسيدس، أجاب راسل: "حصلنا على وقتٍ جيّدٍ بين التجارب والسباق لتحليل كلّ ما حدث".

وأضاف: "كانت هناك بعض الأشياء على السيارة التي لم نتوقّعها. لكنّنا كنّا قادرين على حلّها بسهولة. كانت تعمل ضمن مجال خاطئ قليلًا".

وقال راسل بأنّ السيارة كانت تعمل بخصائص جناحٍ خلفيّ غير مثاليّة للبحرين. وبالرغم من أنّ ذلك الجناح سيتغيّر هو الآخر، فإنّه لا يتوقّع أن تكون مرسيدس بذات مستوى ريد بُل.

وقال: "سنستخدم جناحًا خلفيًا مختلفًا لعطلة نهاية هذا الأسبوع. لم يكن الجناح المستخدم في التجارب مناسبًا للبحرين. هناك علامات إيجابيّة بالتأكيد، لكنّني لن أجلس هنا وأقول: سنُعوّض فارق الزمن مع ريد بُل".