مرسيدس: حق المراجعة لا يتعلق بمعاقبة فيرشتابن

أرادت مرسيدس مراجعة قرار الحكام بعدم التحقيق في تلك الواقعة، التي دفع خلالها فيرشتابن، غريمه هاميلتون خارج المسار عندما كان يدافع عن مركز الصدارة من هجمات البريطاني.

لكن وبالرغم من تقديم دليل جديد متمثل بلقطات الإعادة لمقود سائق ريد بُل أثناء دفاعه في وجه هاميلتون، لكن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" رفض ذلك الطلب، وأغلق المسألة الآن.

وضمن معرض كلامه قبيل إطلاق الحُكم، شرح وولف أن الهدف الأساسي من طلب المراجعة ليس محاولة إلحاق العقوبة بسائق ريد بُل.

فقال: "يتعلق الأمر بالمبدأ والفلسفة خلف ذلك القرار".

وأكمل: "لأنه وفي حال بقي الحال هكذا، فإن التجاوز من الجهة الخارجية بات مستحيلاً بعد الآن، لأن السائق من الجهة الداخلية يتحكم بالمنعطف تماماً".

وتابع: "هذا ما يبدو عليه الواقع الآن، لكن من قبل، عندما تصبح سيارة الخصم بجانبك، فعليك ترك مساحةٍ بعرض سيارة، وهذا ما لم يحصل هذه المرة".

واسترسل: "أردنا التحقق من المسألة تماماً، كي نحصل على حُكمٍ واضح نتأقلم من خلاله فيما تبقى من سباقات. رأينا بالفعل أن بعض السائقين قد عبروا عن وجهات نظر مماثلة لوجهة نظرنا".

واستطرد: "من المهم حقاً فهم ما جرى وذلك من أجل السباقات المقبلة، لأننا لا نريد أن يتم حسم اللقب نتيجة ظرف استثنائي مثير للجدل".

بالمقابل، أوضح وولف أن الحصول على توضيح حيال المسموح وغير المسموح فيما يتعلق بالمعارك بين السائقين ودفع بعضهم البعض خارج حدود المسار، يعتبر أمراً هاماً قد يمنع أن يتم حسم اللقب عبر قرارات الحكام.

فقال: "لا نريد أن ينتهي بنا المطاف في المملكة العربية السعودية أو أبوظبي، في موقف مثير للجدل نحتكم خلاله إلى قرارات الحكام أو محكمة الاستئناف لأن أحد الفريقين لا يشعر بأنه يُعامل بعدل".

واختتم: "لهذا السبب من الأفضل أن تقوم البطولة بمناقشة القوانين الآن".