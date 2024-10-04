مرسيدس حققت تقدماً "مذهلاً" في تطوير محركاتها لموسم 2026
كشف جايمس فاولز مدير فريق ويليامز أن مرسيدس متفوقة على منافسيها فيما يتعلق بتطوير وحدات الطاقة الجديدة التي سيبدأ العمل بها منذ موسم 2026 في الفورمولا واحد.
تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15
الصورة من قبل: فيليب كليرين
أثيرت الكثير من النقاشات مؤخراً حيال المحركات التي سيبدأ العمل بها بدءاً من حقبة القوانين الجديدة في 2026.
خاصة وأن الفوارق بينها وبين المحركات الحالية كبيرة للغاية، ويبدو أن السهام الفضية تسير على الطريق الصحيح.
حيث تتوقع مرسيدس أن تقدم المحركات الأفضل في 2026.
وخلال المواسم الماضية، كانت تأدية المحركات متماثلة تقريباً حيث تقدم هوندا، مرسيدس وفيراري نفس مستويات الأداء تقريباً.
حيث كان رينو المحرك الوحيد المتأخر مقارنة مع المنافسين، قبل أن تعلن ألبين التخلي عن المحركات الفرنسية والانتقال لاستعمال محركات مرسيدس بدءاً من 2026.
ويعتبر هذا القرار بمثابة دليل على أن محركات مرسيدس ستكون الأفضل في الحقبة الجديدة، وهذا إن حصل، لن يشكل مفاجأة كبيرة، خاصة وأن مرسيدس قامت بهذا بالفعل مع بداية الحقبة الهجينة.
وضمن معرض كلامه في برنامج "Beyond The Grid" الإذاعي عبر الإنترنت، قدّم فاولز تحليله للحقبة الجديدة.
فقال: "أعتقد أن مرسيدس قامت بعمل مذهل، أنا مسرور جداً بالتوقيع معهم مجدداً - كشريك للمحركات".
وأكمل: "أعتقد أنكم سترون فوارق بين وحدات الطاقة لا نراها حالياً".
وتابع: "اليوم، فإن وحدات الطاقة متماثلة تقريباً. أعتقد أن هذا سيتغير في 2026، وسنرى فوارق واضحة بين المحركات".
واسترسل: "لكنني أعتقد أنه لن يكون كبيراً كالفوارق التي ظهرت في 2014".
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