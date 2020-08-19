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مرسيدس: حظر إعدادات التصفيات سيمنحنا المزيد من الأداء في السباقات

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مرسيدس: حظر إعدادات التصفيات سيمنحنا المزيد من الأداء في السباقات
19-08-2020

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الحظر الوشيك لإعدادات التصفيات يُعدّ تحديًا، حيث يعتقد بأنّ ذلك من شأنه منح فريقه المزيد من الأداء في السباقات.

راسلت "فيا" فرق الفورمولا واحد الأسبوع الماضي لتُعلمهم بخطّتها للسماح باعتماد ضبطٍ واحد للتصفيات والسباق، على أن يتمّ تأكيد التفاصيل عبر توجيهٍ تقنيّ قبل جائزة بلجيكا الكبرى.

ويأتي التغيير في محاولة من "فيا" لمساعدة أطقمها التقنيّة على التأكّد أكثر من امتثال الجميع للقوانين.

لكن بشكلٍ حتمي فإنّ العديد من المتابعين اعتبروا ذلك محاولة للحدّ من قوّة مرسيدس التي عادة ما تمتّعت بأكبر المكاسب في الأداء في الأوقات الحاسمة من التصفيات.

وقال وولف في هذا الشأن: "أعتقد بأنّ الهدف الأساسيّ بالنسبة لـ ’فيا’ هو تطبيق القانون للحصول على فهمٍ وتحليل أفضل لما يحدث على صعيد المحرّكات".

وأضاف: "إنّها طريقة معقّدة بين محرّك الاحتراق الداخليّة وجميع أنظمة استرجاع الطاقة، واعتماد ضبطٍ واحد يُسهّل العمليّة بالنسبة لـ فيا للتأكّد من الامتثال للقوانين".

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وفي ما يتعلّق بإشارة البعض إلى أنّ هذه محاولة للحدّ من قوّة مرسيدس، قال وولف: "دائمًا ما كان الحال هكذا في الفورمولا واحد، عبر سحب المتصدّرين، وذلك جيّدٌ للرياضة".

وأضاف: "نعتبر ذلك بمثابة تحدٍ. لدينا ضبط تصفيات جيّدة ونحن قادرون على استخراج بعض الطاقة الإضافيّة في القسم الأخير من التصفيات".

وأردف: "لكن إن لم يكن ذلك ممكنًا لأنّ كلّ شيء يجب أن يسير على نحوٍ سلسٍ على مدار السباق، فحينها لا مشكلة بالنسبة إلينا".

وأكمل: "بل على العكس، نعتقد بأنّ بوسعنا ترجمة ذلك إلى مزيدٍ من الأداء في السباق. ذلك بمثابة تحدٍ كبير سنخوضه حال تطبيق القوانين".

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وبالتوسّع أكثر في هذا الموضوع، أوضح وولف أنّ إعدادات التصفيات الحاليّة لها ضريبة على صعيد قدر الأداء المتاح في السباقات.

ذلك يعني أنّه في حال عدم القدرة على استخدام إعدادات التصفيات، فذلك يعني القدرة على تشغيل وحدة الطاقة بمستوى أعلى في السباقات.

وقال: "أعتقد بأنّنا لا نفتقر للأداء أيّام السبت. تمتّعنا بفارقٍ جيّد حتّى الآن. عانينا في بعض السباقات التي كنّا محدودين فيها بإعدادات وحدة الطاقة، وفي حال حظرت الفورمولا واحد وسط الموسم بعض إعدادات وحدة الطاقة، فأعتقد حينها بأنّ ذلك سيُساعدنا في السباق.

وأكمل: "إن كان بوسعكم إلحاق ضرر بوحدة طاقتك خلال لفّات التصفيات القليلة تلك، أي في القسم الثالث من التصفيات وبعض اللفّات في السباق، فسيؤدّي ذلك إلى انخفاض دراماتيكيّ في الضرر الذي يلحق بوحدة الطاقة".

وأردف: "لذا فإنّ عدم إكمال خمس لفّات بضبط التصفيات سيمنحنها 25 لفّة من الأداء الإضافيّ في السباق، وذلك أمرٌ نعتقد بأنّه سيوفّر لنا المزيد من الأداء".

وأكمل: "عليك أن تدرك أنّه حتّى لو أضرّ بنا ذلك في التصفيات، وهو ما لست متأكّدًا منه، وخسرنا بعض الأعشار، فإنّ ذلك سيضرّ بجميع الآخرين بذات المستوى".

واختتم بالقول: "لكن بالنسبة لنا فقد تمتّعنا بفارق جيّد على الدوام على صعيد ما يُمكننا استخراجه من وحدة الطاقة، ولو تمّ تقييدنا على صعيد إعدادات التصفيات، فحينها سنُصبح أقوى في السباق".

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