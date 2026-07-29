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مرسيدس: حتى الذكاء الاصطناعي كان سيتوقع فوز مكلارين في المجر

أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن انتصار مكلارين في جائزة المجر الكبرى لم يكن مفاجئًا، مشيرًا إلى أن طبيعة الحلبة كانت تصب في مصلحة الفريق البريطاني، بينما لا تناسب مرسيدس بالشكل نفسه.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

نجحت مكلارين في أن تصبح أول فريق يكسر هيمنة مرسيدس على التجارب التأهيلية في موسم 2026 للفورمولا 1، قبل أن تحول البول بوزيشن إلى فوز في جائزة المجر الكبرى.

وكانت مرسيدس قد فازت بأول ستة سباقات من الموسم، لكن هيمنتها بدأت تتعرض لأول اختبار حقيقي خلال الأسابيع الأخيرة. ورغم أن الفريق الألماني لم يحقق سوى انتصارين في آخر خمسة سباقات، فإنها لا ترى أن فوز مكلارين في المجر غيّر الصورة على المدى الطويل.

ودخلت مرسيدس حقبة قوانين 2026 الجديدة وهي المرشحة الأبرز، وأكدت ذلك بأداء قوي على الحلبة جعل منافسيها عاجزين عن مجاراتها في بداية الموسم. لكن التحديثات التي جلبتها فيراري ومكلارين، إلى جانب بعض المشاكل التي واجهتها مرسيدس، بدأت تهز سيطرة السهام الفضية على الصدارة خلال الجولات الأخيرة.

وازداد ذلك وضوحًا في المجر، بعدما انتزع لاندو نوريس البول بوزيشن بفارق 0.012 ثانية فقط أمام لويس هاميلتون، قبل أن يحقق الفوز بسهولة. في المقابل، أنهت مرسيدس التصفيات في المركزين الرابع والسابع، بينما أنهى متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي السباق في المركز الثالث.

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ورغم ذلك، لا يشعر وولف بالقلق من صعود مكلارين، حيث قال بعد السباق، ردًا على سؤال حول تحسن أداء الفريق البريطاني: "لو سألت الذكاء الاصطناعي عن المرشح الأوفر حظًا للفوز في بودابست، لأجاب: مكلارين".

وأضاف: "لقد كانت أقوى فريق هنا خلال الأعوام الأخيرة. وأعتقد أنها أنهت السباق بالمركزين الأول والثاني العام الماضي أيضًا. لذلك فهذه بالتأكيد واحدة من الحلبات التي تناسبها كثيرًا، لكنها ليست مناسبة لنا بالشكل نفسه".

وتابع: "علينا أن نكون حذرين عندما نقول إن الجميع أصبحوا قادرين على المنافسة فجأة، أو إن فريقًا ما فقد قدرته التنافسية فجأة. أعتقد أنها حققت خطوة مهمة وأصبحت الآن ضمن دائرة المنافسة. نحن لم نجلب أي تحديثات منذ فترة، ومن الواضح أن المعركة في المرحلة المقبلة ستكون معركة تطوير بالكامل. علينا أن نكون استراتيجيين للغاية في اختيار توقيت جلب التحديثات".

وأردف: "لم يعد بإمكاننا جلب مكونات جديدة في كل سباق كما كان يحدث في السابق، فلم تعد لدينا هذه الرفاهية. لذلك تجلب حزمة تحديثات كبيرة في التوقيت المناسب، وربما تتقدم قليلًا على منافسيك، ثم يعيد الآخرون تقليص الفارق عندما يجلبون تحديثاتهم الجديدة".

واختتم: "نحن أيضًا نجلب تحديثات، ونراقب بعناية عدد المرات التي يمكننا فيها إدخالها إلى الحلبة. نحن في وضع جيد حاليًا من ناحية سقف الميزانية، ولذلك فضلنا الاحتفاظ ببعض التحديثات للنصف الثاني من الموسم، وسنرى ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا".

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