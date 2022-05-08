مرسيدس: جولة ميامي الواعدة تُظهر قدرة سيارة "دبليو13" على المنافسة في المقدّمة

جلب الصانع الألماني مجموعة من التحديثات إلى جولة ميامي، بما فيها صفيحة جانبيّة معدّلة للجناح الأمامي، وجناحٌ خلفي منخفض الارتكازيّة.

وساعدت تلك التعديلات جورج راسل على تصدّر التجارب الثانية يوم الجمعة.

لكن بالرغم من أنّ خيارات إعدادات مرسيدس ليوم السبت كانت تعني تراجعه في الترتيب، حيث حلّ لويس هاميلتون سادسًا في التصفيات، فقد عبّر توتو وولف مدير الفريق عن بعض التفاؤل حيال تقدّمه.

وعندما سُئل إن كانت هناك مرحلة ما قد تتخلّى فيها مرسيدس عن تصميم الجانب شبه المعدوم أو ما يُعرف بـ "زيرو بود" والانتقال للتركيز على العام المقبل، أجاب وولف: "نعتقد بأنّ تصميمنا يملك الإمكانيّات للسماح لنا بالتسابق في المقدّمة. لكنّه تصميمٌ حسّاس كذلك".

وأكمل: "حالما يتواجد في مجال العمل المثالي فإنّ بوسعها تقديم أداء جيّدٍ جدًا، لكن من الصعب فعل ذلك، كونه من الواضح أنّ سيارتنا مكشوفة أكثر من الفرق الأخرى".

وأردف: "لا نزال نؤمن بتلك الوجهة، وأنّها صائبة، وسنحصل على مجموعة بيانات أخرى من السباق ومن ثمّ سيكون من الجيّد مطابقة البيانات في الجولة المقبلة في برشلونة مع ما جمعناه من اختباراتنا الشتويّة بالسيارة الأولى".

ثمّ واصل شرحه بالقول: "حينها يأتي الوقت لاتّخاذ القرار بشأن ما سنفعله للعام المقبل. لكن من غير المجدي القول بأنّك ستُهدر موسمًا من أجل التركيز على التالي، لأنّ القوانين هي ذاتها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ فهمنا يتعزّز كلّ يوم، وقلنا بالفعل أنّ هذه عطلة نهاية أسبوعٍ اختباريّة. كان الأمس جيّدًا، لكنّ اليوم لم يكن كذلك. حصلنا على لمحة لأداء السيارة لو تواجدت في مجال العمل المثالي".

وأكمل: "المسألة الأساسيّة هي ذاتها وهي إدارة الارتدادات، كان ذلك جيّدًا بالأمس، ومن ثمّ اختبرنا شيئًا مختلفًا ولم يكن تغييرًا كبيرًا لكنّ ذلك أثّر على السيارة على نحوٍ سيّئ وأخّرنا".

واختتم بالقول: "عانا سائقانا من الارتدادات مجدّدًا في نهاية التصفيات، وكان لها وقعٌ كبيرٌ عند نقاط الكبح، لذا تأهّلنا في المركزين السادس والـ 12. عمليّة التعلّم قاسية بشكلٍ مضاعف في الوقت الحاضر، لكنّنا كنّا لنأمل الأفضل".