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مرسيدس: جولة البحرين الافتتاحية تحولت إلى "حصة اختبارات"

قالت مرسيدس أنها تعاملت مع جولة البحرين الافتتاحية لموسم 2022 في الفورمولا واحد كأنها "حصة اختبارات"، بعد خوضها في الكثير من المجاهيل مؤخراً.

مرسيدس: جولة البحرين الافتتاحية تحولت إلى "حصة اختبارات"

عانت العلامة الألمانية من بداية صعبة لموسمها في 2022، حيث لا يبدو أن سيارتها الحالية تمتلك الوتيرة الكافية لمجاراة ريد بُل وفيراري.

وبالرغم من نجاح لويس هاميلتون وجورج راسل بحصد المركزين الثالث والرابع في البحرين بعد انسحاب كلتا سيارتي ريد بُل، لكن مرسيدس ليست واثقة بعد من قدرتها على غلق الفارق.

حيث قال توتو وولف مدير الفريق: "بطريقة ما، هذا وضع جديد بالنسبة لنا، لأننا في موقع مجهول بالنسبة لنا، بين المركز الثالث والسادس".

وتابع: "لذا، يمكننا الاختبار وتجربة بعض الأمور، أعتقد أن تجربة الإطارات القاسية كانت مجدية. مختلفة للغاية عن جميع استراتيجيات فرق المقدمة ومن الواضح أنها لم تعمل كما يجب على الإطلاق. لذا أكملنا المزيد من المسافات، المزيد من اللفات وتعلمنا المزيد".

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بالمقابل، أكد وولف أن مرسيدس تمتلك ثالث أسرع سيارة حالياً، والفريق بحاجة لتحسين أدائه.

فقال: "المركزان الخامس والسادس انعكاس لموقعنا. أعتقد أننا كنا تنافسيين في أول بضع لفات على إطارات ’سوفت’ وتمكنا من الصمود، بل كنا أسرع من بعض السائقين أمامنا. لكن أمامنا المزيد من العمل".

وأردف: "كانت جولة جيدة، ومسرحاً اختبارياً جيداً لنا. جربنا الإطارات القاسية والتي لم تكن رائعة. خسرنا ثانية في اللفة وكذلك إطارات ’ميديوم’ لم نكن قادرين على استخراج أقصى ما يمكن منها. لذا كانت الجولة رائعة كرحلة للتعلم".

واسترسل: "هناك الكثير من النواحي التي تحتاج للتحسن بهدف التقدم إلى الأمام لمجاراة فرق الصدارة".

واختتم: "من المبكر حقاً التفكير باللقب وموقعنا ضمن المعركة. لكن لو نظرنا إلى السباق بحد ذاته، أعتقد أننا سجلنا أفضل نتيجة ممكنة".

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