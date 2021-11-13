مرسيدس: جناح هاميلتون فشل في الاختبارات بفارق 0.2 ملم

أُرسل هاميلتون إلى آخر شبكة الانطلاق في السباق القصير اليوم السبت على حلبة إنترلاغوس بعد أن أظهرت فحوصات "فيا" إثر التجارب التأهيليّة يوم الجمعة اتّساع الفجوة في نظام "دي آر اس" أكثر ممّا تسمح به القوانين عند تفعيله.

وتنصّ القوانين على أنّ تلك الفجوة يجب أن لا تتجاوز 85 ملم عند تفعيل النظام.

وبحديثه مساء السبت بعد السباق القصير، عبّر توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن انزعاجه من سياسة عدم التسامح، وذلك بالرغم من اشتباه الفريق في تضرّر الجناح الخلفي في التصفيات.

كما شكّك في سبب نقل المسألة إلى المراقبين في المقام الأوّل، بينما سُمح لفرقٍ أخرى بإجراء تصليحات للمكوّنات المتضرّرة ضمن ظروف خطّ الحظائر المغلق.

وقال النمساوي: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى ما سارت عليه العمليّة من إخبارنا باكتشافهم لفشلنا في اجتياز الاختبار بهامش طفيف، نحن نتحدّث عن 0.2 ملم، إلى عدم السماح لنا بتصليح الجناح مثلما هو البروتوكول الطبيعي، بل تمّ نقل مسألتنا إلى المراقبين، فإنّ الرصاصة غادرت المسدّس حينها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك وضع المراقبين في وضعٍ صعبٍ للغاية للتوصّل إلى التحكيم المناسب. لكن لأكون صادقًا فقد اعتقدنا بأنّنا على ما يرام حتّى مرحلة متأخّرة من فترة ما بعد ظهر اليوم".

وأردف: "كان الجناح متضرّرًا. كان أحد جانبَيه على ما يرام والوسط كذلك. لكنّ الجانب الأيمن لم يكن على ما يرام، بل كان ذلك يعني أنّنا في وضع ضعف على صعيد الأداء".

وأكمل: "لذا اعتقدنا بأنّه بأخذ جميع الجوانب بعين الاعتبار، فإنّ فيا ستقول بأنّ هناك ضررًا وبالتالي لم يكن ذلك خرقًا للقوانين. قالوا أنّ شيئًا لم يحدث عن سوء نيّة من جانبنا كذلك. لكن عندما قرأنا أنّه تمّ شطب نتيجته، فلم أصدّق ذلك حقًا. اعتقدت بأنّ رون ميدوز (المدير الرياضي) كان يمزح عندما قرأت ذلك في رسالته".

ثمّ تابع: "عليك تقبل ذلك، وأعاد التسابق الأخير والأداء من قبل فالتيري بوتاس ولويس الفرحة إلى المرآب بعد الانزعاج والإحباط ممّا حدث".