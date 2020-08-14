مرسيدس جاهزة للمضيّ قدمًا في اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة إثر محادثاتها مع الفورمولا واحد

قال وولف يوم الجمعة الماضي في سيلفرستون أنّ مرسيدس ليست في موقعٍ يُخوّل لها التوقيع على اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة المتعلّقة بالاتّفاقات التجاريّة، حيث شعر بأنّه لم يتمّ التعامل مع فريقه بطريقة ملائمة خلال فترة المحادثات.

وردّت الفورمولا واحد على تعليقات وولف عبر القول بأنّها "لن تؤجّل عمليّة إتمام الاتّفاقيّة أكثر"، حيث تمّ تحديد الموعد النهائيّ في نهاية أغسطس/آب الجاري.

وعندما سُئل إن كانت هناك بعض التطوّرات في موقف مرسيدس في المحادثات ضمن جائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، كشف وولف عن تغييره لرأيه بشأن بعض المسائل بعد خوضه لمحادثات مع تشايس كاري المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد.

وقال النمساويّ: "تحدّثت بشكلٍ علني بعد الاجتماعات التي خضناها داخل الفريق، من أجل قول ما نريده وهذه هي التوضيحات التي نحتاجها من أجل المضيّ إلى الأمام".

وأضاف: "لكنّني غيّرت رأيي في سيلفرستون. لا أعتقد بأنّ الفرق ستكون متّحدة مطلقًا. يُحاول الجميع بلوغ بعض الصفقات الصغيرة خارجًا. هناك ثقافة لوم في وسائل الإعلام".

وأردف: "لذا قرّرنا المضيّ قدمًا مع ليبرتي. خضت بعض المحادثات المحافظة مع كاري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتناولنا أغلب التوضيحات التي أردنا الحصول عليها".

وأكمل: "أشعر بأنّنا في نقطة جيّدة على صعيد التوقيع على اتّفاقيّة الكونكورد والتقدّم إلى الأمام".

وكانت أغلب الفرق قد عبّرت بالفعل عن جهوزيّتها للتوقيع على الشروط الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 2021، وهو ما جعل معارضة وولف محلّ تركيز إعلامي.

وعبّر وولف عن إحباطه الأسبوع الماضي من بعض الفرق في علاقتها بليبرتي ميديا، لكنّه يتمنّى في ذات الوقت "تنظيف" شروط اتّفاقيّة الكونكورد عند التفاوض بشأن الصفقات بشكلٍ خاص.

وشرح مدير مرسيدس مدى صعوبة إتمام المحادثات نتيجة الافتقار لموقفٍ جماعي بشأن المسائل المطروحة.

وقال النمساوي: "ما أحبطني هو أنّنا كفرق لسنا قادرين على الاتّحاد من أجل اعتماد موقفٍ موحّد".

وأضاف: "ليس بطريقة تتعارض مع ليبرتي ميديا أو إدارة الفورمولا واحد، ليس ذلك على الإطلاق، لكنّنا نعقد هذه الاجتماعات ويبدو كلّ طرفٍ مهتمًا بالحصول على بعض التوضيحات، وكذلك تجهيز العقود الضروريّة".

وأكمل: "ومن ثمّ نُغادر الاجتماعات، وأسمع لاحقًا آراءً تختلف عمّا سمعناه في الاجتماعات. ذلك مصدر إحباط، ولا أعلم لمَ يحدث ذلك".

وأردف: "وضّحت موقفي مع الأطراف التي أعتقد بأنّها تُمسك بالهاتف فورًا حال انتهاء الاجتماع (من أجل خوض محادثات خاصة)".

واختتم بالقول: "بلغت نقطة إن لم نعد فيها نحن الفرق قادرين على التمتّع بموقفٍ مشترك لما فيه مصلحة الفرق، فحينها سنعود للعمل على مصلحتنا وحدنا".