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مرسيدس: توقيع عقد هاميلتون يُقلّل من "تشتيته" ضمن معركة اللقب

قال النمساوي توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الحظيرة الألمانيّة أرادت إتمام عقد لويس هاميلتون الجديد في أبكر وقتٍ ممكن من أجل عدم تشتيت تركيزه على المعركة على لقب الفورمولا واحد.

مرسيدس: توقيع عقد هاميلتون يُقلّل من "تشتيته" ضمن معركة اللقب

تتواجد السهام الفضيّة في معركة حامية على لقبَي الفورمولا واحد هذا العام في مواجهة ريد بُل، حيث حقّقت الأخيرة الفوز في السباقات الأربعة الأخيرة.

وبعد أن أوضحت مرسيدس حاجتها لبذل كلّ شيء من أجل عدم السماح لريد بُل بالابتعاد كثيرًا، فإنّ إمكانيّة تمديد محادثات تجديد العقد لم تكن بالأمر الأنسب.

لذا أعلنت مرسيدس اليوم السبت عن تجديد عقد هاميلتون لعامَين إضافيين ما يعني بقاءه في صفوف الفريق حتّى 2023.

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وقال وولف أنّ الفريق أوضح على الدوام رغبته في الإبقاء على هاميلتون، وأنّه أراد إتمام المفاوضات في أبكر وقتٍ ممكن.

وقال النمساوي: "مع دخولنا حقبة جديدة من الفورمولا واحد بدءًا من 2022، لا يُوجد سائقٌ أفضل من لويس ليتواجد في فريقنا. إنجازاته في الرياضة تتحدّث عن نفسها، وبالنظر إلى خبرته وسرعته وأداهئ في السباقات فإنّه في قمّة مستوياته".

وأضاف: "نحن نتطلّع إلى المعركة التي بين أيدينا هذا العام، لهذا السبب أردنا الاتّفاق على العقد مبكّرًا، كي لا يتمّ تشتيت تركيزنا عن المنافسة على الحلبة. دائمًا ما قلت أنّه طالما لا تزال نار المنافسة والتسابق تتقد داخل لويس، فإنّ بوسعه المواصلة قدر ما يشاء".

وجاءت أنباء بقاء هاميلتون في الفورمولا واحد لتلقى ترحيبًا من قبل ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة الذي يعي عامل الجذب الذي يُوفّره بطل العالم سبع مرّات.

وقال حيال ذلك: "هذه أنباء رائعة للفورمولا واحد وأنا مسرورٌ ببقاء لويس في الفورمولا واحد لعامَين إضافيين على الأقلّ".

وأردف: "ما حقّقه في هذه الرياضة لا يُصدّق وأعلم أنّ في جعبته المزيد. إنّه نجمٌ عالمي بارز على الحلبة وخارجها وتأثيره الإيجابي على الفورمولا واحد ضخم".

وجاءت تعليقات وولف حيال إضرار التشتيت بمرسيدس بعد أن أشار ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري الأسبوع الماضي إلى أنّ الحظيرة الألمانيّة دفعت ثمن عدم استقرار طاقمها وتأخير عقد هاميلتون قبل هذا الموسم.

وقال حيال ذلك: "كانت هناك تغييرات داخليّة بارزة العام الماضي بالفعل، حيث تمّت مراجعة العديد من الأدوار. فضلًا عن أنّ توقيع عقد السائق جاء في فبراير في مرحلة متأخّرة".

وأكمل: "أعتقد بأنّ تلك علامات تشتيت أدّت إلى الوضع الحالي".

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