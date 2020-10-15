مرسيدس توقفت عن تطوير سيارة 2020 "منذ وقت طويل"

حققت مرسيدس الفوز في 10 من السباقات الـ 11 التي مرّت من الموسم حتى الآن، حيث أنّ الفريق في طريقه لإحراز اللقب الثنائي للعام السابع على التوالي، مع تواجد سائقَيه في المركزين الأوّل والثاني في الترتيب العام.

لكنّ ريد بُل بدا بأنّها أحرزت خطوة للأمام نحو غريمتها من حيث مستوى الأداء على مدار نهاية أسبوع جائزة إيفل الكبرى، وذلك إثر جلبها سلسلة من التحديثات على سيارتها "آر.بي16" لهذه الجولة.

وأحرز ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع المؤقت في التصفيات قُبيل المحاولات الأخيرة في القسم الأخير، كما كان قادرًا على البقاء قُرب ثنائي مرسيدس لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس خلال المراحل الأولى من السباق.

وقال زميل فيرشتابن بالفريق أليكسندر ألبون كذلك أنّه يرى بأن ريد بُل باتت الآن "أقرب بكثير" من مرسيدس بفضل التحديثات الأخيرة.

في المقابل، لم تقدم مرسيدس أيّة تحديثات على سيارتها "دبليو 11" لعدد من السباقات، حيث صرّح وولف بأنّ الفريق أوقف التطوير على مقاتلته منذ وقت طويل.

فقال: "أنهينا التحديثات منذ وقت طويل، ولطالما كان الوضع هكذا في الماضي أيضاً".

وأضاف: "لقد درسنا قرارنا بحرص شديد، كونك لا تتمكن في كل بطولة من غلق الكتاب مبكرًا. لكنّ القوانين تغيرت كثيرًا للعام المُقبل من تلك الناحية، لذلك وعلى غرار الأعوام السابقة، قررنا نقل التركيز إلى سيارة العام المُقبل".

وتابع: "لذلك بوسعكم رؤية التحوّل في الأداء بين الفرق. دومًا ما حظينا بأداء قوي للغاية في بداية ووسط الموسم، ومن ثمّ من يواصل تطوير سيارته يظهر بأداء قوي في النهاية".

وعلى الرُغم من أنّ سيارات 2020 ستستمر كما هي على نحوٍ كبير في موسم 2021 ضمن إجراءات خفض النفقات المتبعة إثر تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، لكنّ الفرق سيكون مسموحًا لها بتحديث جوانب معينة من الهيكل عبر نظام مفاتيح التطوير.

جديرٌ بالذكر أنّ ريد بُل أحرزت الفوز بسباق وحيد في هذا الموسم حتى الآن، سجّله فيرشتابن في جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، كما يتواجد الفريق في المركز الثاني في ترتيب الصانعين بفارق 180 نقطة خلف مرسيدس.