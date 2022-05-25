مرسيدس: توقعاتنا لجائزة موناكو الكبرى أقل من أية حلبة أخرى

قدّمت مرسيدس حزمة من التحديثات على سيارتها "دبليو13" والتي ساهمت في تحوّل وتيرتها في برشلونة، حيث ساعدت جورج راسل على منافسة ريد بُل قبل اقتناصه منصة التتويج.

لكن وبينما يبدو الفريق متشجعًا من بدء رحلة استخلاص الأداء الذي لطالما وثق بوجوده على سيارته، لكنّ مرسيدس تعتقد بأن سباق موناكو ربما يشهد معاناة أكثر بعض الشيء.

وعند سؤاله إذا ما كانت هنالك درجة من التفاؤل بتحقيق نتيجة أخرى جيّدة في موناكو، قال توتو وولف مدير الفريق: "لن أقول ذلك، حيث كنا بعيدين على صعيد الوتيرة نهاية هذا الأسبوع على المنعطفات البطيئة في المقطع الأخير، بسبب الارتفاع المفرط في الحرارة".

وأضاف: "ذلك قد يكون مختلفًا في موناكو، لكنها حلبة في الماضي لم تكن المكان الذي يناسبنا على النحو الأمثل. ربما لأن السيارة كانت بحجم الفيل حينها".

وتابع: "لكن يعتريني الفضول لرؤية الموقع الذي سنتواجد فيه نهاية هذا الأسبوع. ما نزال نعاني مع الحرارة بعض الشيء، لذلك فإن توقعاتي لموناكو أقل من أيّة حلبة أخرى".

وأكمل: "لست متأكدًا إذا ما بوسعي شرح سبب ذلك بشكل واضح، لكنها ستمثّل نقطة تعلم أخرى بالنسبة لنا، على الأقل كي تعيدنا إلى المنافسة من جديد".

وبينما كان الأداء في إسبانيا مُشجّعًا بالنسبة إلى مرسيدس، لكن الفريق يعي بأنه لم يحل جميع مشاكله بعد، حيث أوضج جايمس فاولز مدير الاستراتيجية لدى مرسيدس أنه وفي حين اختفت ظاهرة الارتدادات في برشلونة، لكن تهديد عودتها على حلبات مستقبلية لا يمكن استبعاده.

فقال: "علينا أن نحجّم من توقعاتنا. إنها حلبة واحدة (برشلونة) وواحدة لطالما ناسبت سيارتنا للعديد من السنوات قبل هذا العام. لكن ما يزال أمامنا الكثير لفهمه وتعلمه".

وأردف: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ القول بأن مشكلة الارتدادات قد اختفت. فما نزال نراها لدى منافسينا وأثق بأن عناصر منها ستعود من جديد بينما نبني على فهمنا لها والأساسات التي أرسيناها في برشلونة".