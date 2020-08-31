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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / أخبار عاجلة

مرسيدس توضّح: استعمال وضع التجاوز في سيارة بوتاس كان "سوء تفاهم"

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مرسيدس توضّح: استعمال وضع التجاوز في سيارة بوتاس كان "سوء تفاهم"
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شرح توتو وولف مدير فريق مرسيدس الكلام على اللاسلكي مع فالتيري بوتاس حيال استعمال وضع التجاوز لمحاولة اللحاق بزميله لويس هاميلتون خلال المراحل الأولى من سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

حققت مرسيدس فوزها السادس خلال موسم 2020 للفورمولا واحد حتى الآن، حيث أحرزت الثنائية مع هاميلتون أمام بوتاس، ليوسع البريطاني من صدارته للترتيب العام للبطولة أمام ريد بُل.

وتصدر هاميلتون جميع لفات السباق على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة، حيث أبقى بوتاس خلفه خلال المراحل الافتتاحية قبل أن يوسع الفارق ويهيمن بشكل كامل على السباق.

وسُمع بوتاس يسأل على اللاسلكي إن كان يمتلك "دفعة طاقة واحدة" متاحة لمحاولة اللحاق بزميله بطل العالم خلال بدايات السباق عندما كان خارج نطاق "دي.آر.أس".

حيث أجاب مهندس بوتاس قائلاً له أنه قام بذلك بالفعل، لكننا "اتفقنا على ألا نستعمله في مواجهة بعضنا البعض"، ليردّ بوتاس: "لم أسمع بهذا الأمر على الإطلاق من قبل".

وشرح وولف ما حصل بعد السباق، بأنه تمّ الاتفاق على الاحتفاظ بوضع التجاوز عالي الطاقة للدفاع أمام هجوم ماكس فيرشتابن.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا قواعد تمنع المنافسة بين السائقَين، ويحق لهما منافسة بعضهما البعض".

وأكمل: "في الصباح، اتفقنا وناقشنا أن لدينا عدداً محدوداً من دفعات الطاقة للتجاوز، وعلينا ألا نحاول استعمال تلك الطاقة في مواجهة بعضنا البعض، أو آخر دفعة طاقة في مواجهة بعضنا البعض".

وتابع: "هناك خطر على الدوام لإمكانية احتياجه للدفاع ضد ماكس أو أية سيارة أخرى. هذا ما كنا نُشير إليه (على اللاسلكي)".

واسترسل: "مع فالتيري، حصل سوء تفاهم ربما بينه وبين بعض أفراد الطاقم. لهذا السبب وضّحنا الأمر".

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من جهته، أوضح بوتاس أنه "من المستحيل" القول بأنه كان أسرع من هاميلتون في أية مرحلة من مراحل السباق، نظراً لأنه كان ضمن الهواء المتسخ خلف زميله، ما أجبره على استهلاك إطاراته بنسبة أكبر.

وشعر الفنلندي أن أفضل فرصه لتجاوز زميله كانت خلال الانطلاقة عندما حصل على خروج أفضل من منعطف "لا سورس"، قبل أن يضطر لتخفيف سرعته لتفادي الارتطام.

فقال: "حاولت الاستفادة من الفرص. أول فرصة كانت خلال الانطلاقة، بعد المنعطف الأول، حصلت على خروج أفضل من لويس، لذا كان عليّ رفع قدمي بعض الشيء كي لا ارتطم بمؤخرة سيارته".

وتابع: "حاولت ترك فارق كي أحصل على زخم من عامل السحب (الفجوة الهوائية)، لكن اليوم، تفاجأتُ بضآلة تأثير عامل السحب الذي تلقيته ضمن المنعطف الخامس وذلك ما شكل فارقاً".

واختتم: "في الحقيقة، حصل الأمر نفسه خلال إعادة الانطلاقة، كنت آمل اللحاق به، لكنني لم أستطع".

يشار إلى أن نتيجة السباق تعني أن بوتاس بات يتأخر خلف هاميلتون بفارق 50 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين بعد سبع جولات، بينما بات ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل يحتل المركز الثالث. 

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الكاتب خلدون يونس

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