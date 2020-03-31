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مرسيدس تُوافق على خطّة حظر نظام "داس" في 2021

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مرسيدس تُوافق على خطّة حظر نظام "داس" في 2021
31-03-2020

وافقت مرسيدس على خطّة عدم السماح بالإبقاء على نظام "داس" في الفورمولا واحد في 2021، بالرغم من الإجراءات الاستعجاليّة للإبقاء على السيارات الحاليّة في العام المقبل.

أجبرت أزمة وباء "كوفيد-19" البطولة على الإقدام عدّة تغييرات جذريّة في الفورمولا واحد، حيث وافقت الفرق هذا الشهر على تأجيل القوانين الجديد إلى 2022 التي كان من المخطّط اعتمادها في الموسم المقبل.

ذلك يعني أنّ الفرق ستُواصل استخدام هياكل سياراتها الحاليّة في العام المقبل، على أن يُسمح باعتماد بعض التغييرات الانسيابيّة.

وكان من شأن خطوة الإبقاء على القوانين الحاليّة لموسم 2021 الباب مفتوحًا أمام مواصلة مرسيدس التمتّع بأفضليّة نظامها "داس"، الذي يسمح لسائقَيها بتعديل زاوية توجيه الإطارَين الأماميين للسيارة أثناء تواجدها على المسار.

لكن على إثر قرار الفورمولا واحد الإبقاء على السيارات الحاليّة لعامٍ آخر، اتّفق الصانع الألماني مع الفرق الأخرى و"فيا" على تغيير القوانين لحظر النظام.

وباتت المادة 10.4.2 الجديدة من القوانين التقنيّة لموسم 2021 المصادق عليها تنصّ على التالي: "يجب أن يتحدّد خطّ إطارَي التوجيه فقط من خلال وظيفة تدوير المقود الوحيد حول محورٍ واحد".

وتُضيف المادة: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على نقاط الربط الداخليّة لمكوّنات نظام التعليق المتّصلة بنظام التوجيه البقاء على مسافة ثابتة من بعضها البعض ولا يُمكنها سوى الحركة ضمن الوجهة الطبيعيّة للسطح الأوسط للسيارة".

وجاء قرار التأكّد من عدم الإبقاء على نظام "داس" لموسم 2021 ليضمن عدم اضطرار الفرق للدخول في حرب إنفاقٍ باهظة لتطوير أنظمتها الخاصة.

وكانت حقيقة حظر النظام في الحقبة الجديدة من القوانين قد تركت العديد من منافسين مرسيدس مشكّكين في جدوة الاستثمار في ذلك النظام من أجل الاقتصار على استخدامه لموسم واحدٍ.

لكن ربّما كانت آراؤها قد تغيّرت بسبب تأجيل القوانين الجديدة إلى موسم 2022.

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