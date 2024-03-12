مرسيدس تواجه مشاكل "أساسية" مع سيارتها لموسم 2024
قالت مرسيدس أنها تواجه مشاكل "أساسية" مع سيارتها لموسم 2024 في الفورمولا واحد خاصة ضمن المنعطفات السريعة ما يضعف أداءها.
لويس هاميلتون، مرسيدس
ستيفن تي/ صور لات
دخلت العلامة الألمانية هذا الموسم على أمل تحقيق قفزة جيدة في الأداء مع سيارة جديدة كلياً.
لكن عانى سائقاها جورج راسل ولويس هاميلتون من تحديات جمة خلال أول سباقين حتى الآن حيث بدت أن السيارة تعاني من نقاط ضعف واضحة.
وكشف توتو وولف مدير الفريق بأن السهام الفضية لا تفهم تماماً ما يسير بشكل خاطئ في المنعطفات عالية السرعة، لأن الأداء على الحلبة ليس مماثلاً لما تشير إليه البيانات.
فقال: "هناك أمر ما لا نفهمه. نحن سريعون في كل مكان أغلب الوقت".
وأكمل: "نعلم أن لدينا جانحاً خلفياً أصغر، لتعويض ما نخسره في المنعطفات. لكننا نخسر كل شيء في المنعطفات عالية السرعة".
وشرح وولف أن المشكلة أكبر من مجرد إعدادات للسيارة، حيث يعتقد أن هناك مشكلة تصميمية في السيارة لا تعمل كما يجب.
فقال: "أعتقد أنها مشكلة كبيرة. لا يوجد ما يمكننا تعديله في السيارة".
وأضاف: "أعتقد أنك قد تكسب بضعة أعشار الثانية أو تخسرها بسبب إعدادات خاطئة، لكن دون تأرجح كبير في الأداء. فهذه إشارة على مشكلة تصميمية تعيق وصولنا للسرعة التي نعتقد أنها يجب أن تكون متواجدة".
وتكمن المشكلة في ذلك أن مرسيدس تواجه ثالث موسم صعب لها على التوالي في حقبة المؤثرات الأرضية.
لكن وولف يبدو واثقاً من أن الفريق بات في وضع مختلف الآن، ولا شكّ لديه بإمكانية تصحيح ما حصل.
فقال: "مر عامان ونحن نبحث عن المشكلة وعن إضافة المزيد من الأداء".
وأكمل: "المشكلة ليست في عدم المحاولة. فقد ضغطنا طوال الوقت ونحاول بشكل كبير جداً طوال الوقت ونضغط باستمرار ونجمع البيانات لفهمها".
واختتم: "سنعود بقوة في ملبورن. أنا واثق مئة بالمئة أننا سننجح بكسب المزيد من الأداء".
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