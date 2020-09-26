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مرسيدس: تواجد هاميلتون على الإطارات اللّينة غير مثالي في سباق سوتشي

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مرسيدس: تواجد هاميلتون على الإطارات اللّينة غير مثالي في سباق سوتشي
من قبل:
, رئيس التحرير

اعترف مدير فريق مرسيدس توتو وولف بأنّ تواجد سائقه لويس هاميلتون على الإطارات اللّينة "سوفت" خلال الفترة الأولى من سباق جائزة روسيا الكبرى لن يكون مثاليًا، بعدما اضطر إلى تبديل إطاراته خلال القسم الثاني من التصفيات.

أحرز هاميلتون أسرع لفة خلال القسم الثاني قبل أن يتمّ حذفها جرّاء تجاوزه لحدود الحلبة على المنعطف الـ 18، إذ وأثناء قيامه بلفةٍ سريعةٍ أخرى تعرّض سائق فيراري سيباستيان فيتيل لحادثٍ على المنعطف الرابع تسبب في إيقاف الحصة ورفع العلم الأحمر.

وبما أنّ مرسيدس كانت ترغب باستخدام الإطارات المتوسطة "ميديوم" في بداية السباق، إلّا أنّ هاميلتون انتقل إلى الإطارات اللّينة "سوفت" من أجل ضمان وصوله إلى القسم الثالث حيث سيبدأ سباقه عليها، عكس زميله فالتيري بوتاس.

وسينطق السائق البريطاني من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق حيث أعرب بأنه سيكون من السهل تجاوزه على الانطلاقة بسبب الفجوة الهوائية التي سيحصل عليها السائقون خلفه.

من ناحيته، شرح وولف سبب وضع هاميلتون على الإطارات اللّينة قائلاً "لقد شعرنا أنه في حال كان هاميلتون خلف بقيّة السيارات ولم يقم بلفة استطلاعية جيدة فإنه سيكون تحت خطر الخروج بسبب إطاراته المتوسطة، ولهذا السبب قررنا استخدام الإطارات اللّينة".

وأضاف "من الواضح بأنّ هذا القرار سيُعرّضه للخطر على صعيد الاستراتيجية في الغد ولكنه كان ضمانةً ضرورية اليوم من أجل التأهّل إلى القسم الثالث".

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وتابع قائلاً "إنها ليست الاستراتيجية المثلى لأنه بعد عدّة لفات ستُعاني الإطارات اللّينة وهذا من شأنه أن يضرّك في كامل مجريات السباق كونه سيتوجّب عليك التوقف والخروج خلف السيارات وهو موقفٌ مزعج".

واختتم "ولكن هاميلتون هو أفضل من يقوم بالتجاوزات إذ آمل أن يتمكّن من العودة كونه كان السائق الأسرع اليوم على الحلبة".

هاميلتون يتفادى عقوبة خرق قوانين المنعطف الثاني في سوتشي

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هاميلتون يتفادى عقوبة خرق قوانين المنعطف الثاني في سوتشي
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الكاتب خضر الراوي

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