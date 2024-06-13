مرسيدس تهدف للتقدّم عبر "إجبار" السيارة على أن تُصبح "صديقة للسائق"

استمتع الفريق المتمركز في براكلي بجائزة كندا الكبرى المثمرة بشكل أكبر مقارنة بالسباقات الأخرى هذا الموسم، حيث حصل جورج راسل على مركز الانطلاق الأول قبل أن ينهي السباق في المركز الثالث، مركزًا واحدًا أمام زميله لويس هاميلتون.

وتعزّزت فرص مرسيدس في مونتريال بفضل سطح المضمار الذي أعيد تعبيده مؤخرًا، مما وفر منصة سلسة للفريق لضبط السيارة - وهو أمرٌ كان شائعًا عل العديد من المسارات المختلفة في المواسم الماضية.

وبينما تم اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق تشغيل السيارة، ألمح أليسون إلى وجود مجموعة من الأجزاء الجديدة القادمة في المستقبل لـ "إجبار" السيارة على الوصول إلى الشكل المثالي.

وأوضح: "التغييرات التي أجريناها تجعل هذه السيارة أفضل، وسيكون ذلك صحيحًا في كل حلبة نذهب إليها".

وأضاف: "خصائص مونتريال تجعلها تبدو أسرع قليلاً مما يجب أن تكون عليه ربّما في السباقات القادمة. وأعتقد بأنه من المرجح أن نكون تنافسيين في برشلونة، ولكن ليس في المقدمة لأن المسارات القادمة هي اختبار أكثر صعوبة للسيارة. أسفلت ساخن، سرعات منعطفات أوسع".

ثمّ تابع: "مع ذلك، أعرف أيضًا ما الذي لدينا لنجلبه. وأنا أعرف أيضًا ما الذي نخطط له لتحسين السيارة بشكل أكبر".

وتتمثّل إحدى المسائل الرئيسية في كل من السيارات الثلاث التي طورتها مرسيدس حتى الآن في حقبة المؤثرات الأرضيّة للفورمولا 1 في أنها كانت تمتلك فقط نافذة تشغيل ضيقة لتحقيق الأداء الأمثل. لكن أليسون يعتقد بأنّ الفريق بدأ بمعالجة ذلك.

وقال: "أعتقد أننا وسعناها [النافذة] بشكل كبير. لا يزال هناك المزيد الذي نحتاج إلى القيام به، وسنعرف بالتأكيد عندما نذهب إلى الحلبات القادمة، برشلونة، لأنها تحتوي حقًا على مجموعة متنوعة من المنعطفات".

وأردف: "كما أن هناك مضمارًا أكثر سخونة، لذا سيكون ذلك اختبارًا صارمًا للسيارة".

واختتم بالقول: "لقد قدم (الجناح الأمامي) أداءً أفضل، وجعل السيارة سهلة القيادة، ومتوازنة بشكل جيد، وجعل السيارة صديقة للسائق بدلاً من الشيء الذي كانوا يقاتلون ضده، وهو ما كان يمثل مشكلة في الجزء الأول من الموسم بالنسبة لنا".