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مرسيدس تهدف لبلوغ معدّل 0 انبعاثات بنهاية 2020

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مرسيدس تهدف لبلوغ معدّل 0 انبعاثات بنهاية 2020
04-03-2020

قال فريق مرسيدس أنّ عمليّاته في بطولة العالم للفورمولا واحد ستصل إلى مستوى 0 صافٍ من انبعاثات الكربون قبل نهاية موسم 2020.

أعلن الصانع الألماني عن تفاصيل خطط عمله المستدام لنشاطاته في عالم رياضة السيارات، حيث تتّبع الخطّة المبادرة الأوسع التي أطلقتها الفورمولا واحد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن في حين أنّ هدف البطولة تمثّل ببلوغ مستوى 0 صافٍ من الانبعاثات بحلول 2030، قالت مرسيدس أنّه بوسعها بلوغ ذلك الهدف من خلال فريقها في الفورمولا واحد وقسم محرّكاتها في غضون هذا العام.

واتّخذت مرسيدس بالفعل خطوات مثل استخدام مصادر طاقة متجدّدة لمنشآتها في براكلي وبريكسوورث. وأقدمت المنشأة الأولى على التغيير بالفعل، بينما ستُكمل الثانية الخطوة في مرحلة لاحقة من هذا العام.

وقال توتو وولف مدير الفريق: "قبلنا تحدي محاولة أن نصل إلى مستوى 0 صافٍ من الانبعاثات في 2020".

وأضاف: "سنتلقّى كلّ طاقتنا من مصادر متجدّدة بحلول الصيف المقبل، وهو ما نفتخر به كثيرًا".

وأردف: "هناك مكاسب قليلة يُمكن تحقيقها من عدم استخدام البلاستيك، ومحاولة تحسين مخلّفاتنا الكربونيّة بشكلٍ عام من خلال استخدام مولّدات مختلفة وتزويدها بوقود مختلف".

وأكمل: "سنصل إلى 0 صافٍ من انبعاثات الكربون كفريق بنهاية عام 2020. نحن فخورون للغاية بذلك، وهذا يُظهر أنّنا نسير في الوجهة الصحيحة".

من جانبه يأمل لويس هاميلتون أنّ ضغط فريقه ليكون بهذا المستوى بنهاية 2020 سيكون المُحفّز للآخرين في الرياضة لاتّباعه.

وقال: "أعتقد بأنّه يُمكن انتقادنا من الخارج بشكلٍ طبيعي، لكن من جانبي أشعر بأنّ قوّتي هي القدرة على المساعدة في التغيير من الداخل".

وأضاف: "لذا أفكّر في مستقبل أبناء أقاربي، وأيّ عالم سيكبرون فيه. أحاول استخدام منصّتي وصوتي لزيادة الوعي والتفكير داخل هذه الأعمال ونقلهما إلى وجهة إيجابيّة".

وعندما سُئل حول مستقبل الفورمولا واحد، أجاب: "أنا محظوظٌ جدًا بالعمل عن قرب مع توتو والفريق ومرسيدس، من الرائع رؤية التواصل المستمرّ للتحسّن داخل الشركة".

وأضاف: "يتحدّث توتو الآن عن 0 صافٍ من الانبعاثات هذا العام، وباعتبارنا قادة في هذا العمل، فأعتقد بأنّ ذلك مهمٌ جدًا وأساسي".

وأكمل: "أعتقد بأنّ إقدامنا نحن على التغيير والتحرّك سيجعل الآخرين يستجيبون ويقومون بذات الأمر. أودّ الاعتقاد بأنّنا المحفّز لهذا التحرّك".

كما أشار هاميلتون بشكلٍ لافتٍ للانتباه إلى مستقبل كهربائي محتملٍ للفورمولا واحد.

وقال: "انتقلنا من محرّكات في8 إلى الحالية ونستخدم كميّة وقود أقلّ بالثلث. ستكون التطويرات المقبلة للمستقبلة مثيرة للاهتمام كثيرًا. هل ستصبح الفورمولا واحد: الفورمولا إي 1 في المستقبل؟ ربّما ليس خلال مسيرتي التسابقيّة. لكنّني أعتقد بأنّ هناك مستقبلًا مُشرقًا حقًا".

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