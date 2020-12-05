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مرسيدس تنفي تعاملها مع جائزة الصخير كتصفيات على مقعدها لموسم 2022

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مرسيدس تنفي تعاملها مع جائزة الصخير كتصفيات على مقعدها لموسم 2022

صرّحت مرسيدس بأنّها لا تتعامل مع جائزة الصخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع على أنّها تصفيات بين جورج راسل وفالتيري بوتاس على مقعدها لموسم 2022 في الفورمولا واحد.

سيخوض راسل أول سباق له بألوان مرسيدس نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد انتقاله المؤقّت من ويليامز ليحل مكان لويس هاميلتون الذي أُصيب بفيروس كورونا.

ولطالما كان راسل جزءًا من برنامج مرسيدس للناشئين منذ نهاية 2016، كما تمّ ربطه بشكل واسع خلال مسيرته المثيرة للإعجاب في الفورمولا واحد بانتقال محتمل للقيادة لصالح الفريق المصنعي الألماني في المستقبل.

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وينتهي عقد البريطاني صاحب الـ 22 عامًا مع ويليامز نهاية موسم 2021، ما يجعل من الممكن انتقاله إلى صفوف مرسيدس لموسم 2022 لمجاورة هاميلتون.

وقد أثار ذلك تكهّنات بأنّ سباق نهاية هذا الأسبوع في البحرين قد يمثّل فرصة لمرسيدس كي تقارن بين بوتاس وراسل على ذات السيارة، وتكون تلك تصفياتٍ بين الثنائي على مقعد الفريق المستقبلي.

لكنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس نفى أن يكون الوضع هكذا، موضحًا بأنّ سباقًا واحدًا أو سباقين - إذا لم يتمكن هاميلتون من العودة لجائزة أبوظبي - لن يشكلًا مقارنة ذات معنى.

فقال: "لا، على الإطلاق. لقد سمعت تلك الشائعة، وبالطبّع لا يُمكنك وصف ذلك بالتصفيات عندما يتعلق الأمر بسباق أو اثنين".

وأضاف: "لا يمنحك ذلك أيّة بيانات ذات معنى. إذا ما قدم جورج أداءً جيّدًا، سيكون ذلك إشارة على أنّه يومًا ما سيتواجد على متن سيارة جيّدة، ونأمُل أن ينافس على الانتصارات وبطولات العالم. لكنّ ذلك أمر بعيد للغاية. وهو يعلم ذلك، حيث أنّه بحاجة فقط إلى تقديم أداء جيّد وثابت، وألا يرتكب أخطاء ويواصل ما طالما قام به".

وتابع: "تلك ليست تصفيات. لدينا ثقة كاملة في فالتيري، وإخلاص كما كان الحال دومًا. ذلك هو موقفنا".

جديرٌ بالذكر أنّ راسل استهل جائزة الصخير الكبرى بتصدّر حصتي التجارب الحرة يوم أمس الجمعة، لكنّه قلل من أهمية ذلك موضحًا بأنّ أزمنة التجارب الحرة تكون "مُضللة".

وقد أنهى بوتاس التجارب الحرة الأولى بفارق ثلاثة أعشار من الثانية عن راسل بسبب تضرر على أرضية سيارته ومن ثمّ تم شطب أسرع أزمنته في التجارب الثانية، ليتواجد بالمركز الـ 11 الإجمالي.

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وحين سُئِل عن الكيفية التي ستطمئن بها مرسيدس بوتاس إذا ما تغلّب عليه راسل نهاية هذا الأسبوع، أبدى وولف ثقته في ذهنية الفنلندي.

حيث قال: "لم يكن فالتيري مطلقًا الشخص الذي يحتاج إلى الطمأنينة. هو يعلم موقعه جيّدًا، ويعلم كذلك مكانه في الفريق، وكيف أنّنا ندعم بعضنا البعض. ولنكون واقعيين، جورج سائق موهوب جدًا، لذلك من المتوقع أن يكون سريعًا، فهو يعلم الفريق وتلك حلبة بأزمنة في فلك 50 ثانية، حيث تحتاج فقط أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب مع وضع المحرك الأمثل".

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